Daea cere Ucrainei să limiteze exportul de cereale către România și anunță mai multe controale la graniță

România va implementa măsuri de securizare suplimentară pentru transportul produselor ucrainene care tranzitează teritoriul României către state terţe, iar începând de joi dimineaţă un colectiv de specialişti din patru ministere va lucra la proceduri, a declarat, miercuri seara, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

„Ministrul ucrainean a fost informat că statul român va implementa măsuri de securizare suplimentară pentru transportul produselor care tranzitează teritoriul României către state terţe. (…) Începând de mâine dimineaţă un colectiv de specialişti format din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Transporturilor, ai Ministerului Finanţelor şi ai Ministerului Agriculturii va proceda imediat la implementarea soluţiilor tehnice pentru monitorizare”, a explicat şeful MADR, într-o conferinţă de presă.

Întrebat cum se vor aplica aceste măsuri de monitorizare, Daea a precizat că este o contribuţie a ministerelor menţionate şi, după ce vor fi stabilite metodele, acestea vor fi anunţate.

„Petre Daea nu le ştie pe toate. Petre Daea are răspunderea lui în minister. Aici este o contribuţie a ministerelor despre care am vorbit. Am discutat cu miniştrii în cauză şi mâine îşi trimit specialiştii la Ministerul Agriculturii şi vor compune metodele practice cu care să opereze. (…)

Ne-am asigurat că mâine va fi şi un specialist de la MAI la Ministerul Agriculturii şi împreună cu ceilalţi de la ministerele de care pe care le-am prezentat vor lucra şi vor spune: iată cum procedăm, iată cine urmăreşte, iată cum se derulează. Nu poate Petre Daea să răspundă şi pentru alte activităţi, pe de o parte n-are răspunderea legală, pe de altă parte nu se pricepe. Mâine, cel târziu poimâine, vă vom informa şi le vom şi pune în practică”, a transmis el.

Măsurile de securizare suplimentară pentru transportul produselor care tranzitează teritoriul României către state terţe fac parte dintr-o serie de măsuri convenite miercuri cu ministrul ucrainean al Agriculturii, într-o discuţie în sistem videoconferinţă, care mai vizează restricţionarea exportului de cereale şi seminţe oleaginoase din Ucraina şi instituirea de controale direct în vamă pentru toate produsele agroalimentare venite din Ucraina.

„România a luat măsura de intensificare a verificărilor în vamă a calităţii produselor importate din Ucraina, verificări coordonate de către ANSVSA, conform legislaţiei europene în vigoare, iar această măsură a fost comunicată ministrului ucrainean”, a spus Petre Daea.

De altfel, ministrul ucrainean al Agriculturii a solicitat o întrevedere tete-a-tete cu ministrul român, întâlnirea urmând să aibă loc vineri, 21 aprilie, ora 9:00, la Bucureşti, pentru găsirea şi a altor soluţii ce pot fi implementate în vederea asigurării tranzitului în România, dar şi pentru alte probleme specifice situaţiei actuale.