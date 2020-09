Cum va începe şcoala. Ministrul Educaţiei: „Copiii din 101 de şcoli învaţă online”. Vezi situaţia în Timiş

Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat joi, după o şedinţă la Ministerul Educaţiei la care a participat şi vicepremierul Raluca Turcan, că elevii din 7.116 de şcoli merg la cursuri, în alte 2.711 va fi aplicat scenariul hibrid, iar copiii din 101 şcoli vor învăţa online, precizand ca încă sunt aşteptate date din unele judeţe.

Conform datelor transmise de News.ro si asa cum rezulta si din statistica prezentata de ministrul Educatiei, in cele mai multe localitati anul scolar incepe cu elevii in banci. Situatii deosebite se inregistreaza in Galati, unde copiii incep scoala printre schele si muncitori. Si in Timis, intr-o singura scoala, la Timisoara, copiii vor invata online din cauza lucrarilor de renovare neterminate. In Prahova, zece cadre didactice au cerut pensionarea anticipata, de teama imbolnavirii de COVID-19. La Valcea, zece scoli au optat pentru scoala in sistem mixt, din cauza lipsei de spatiu.

O unitate de invatamant din Timisoara, singura din judetul Timis care incepe anul scolar online, din cauza unor lucrari/ 251 de unitati de invatamant vor functiona in scenariul galben, restul in cel verde

Comitetul pentru Situatii de Urgenta Timis a decis ca, din cele 600 de unitati de invatamant din judet, 348 vor incepe in scenariul verde, 251 vor incepe in scenariul galben si una singura, din Timisoara, va incepe in scenariul rosu, insa din cauza unor lucrari nefinalizate la cladire.

„Conform Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in judetul Timis, un numar de 348 de scoli si gradinite vor incepe anul scolar in scenariul verde, un numar de 251 scoli si gradinite vor incepe scoala in scenariul galben si o singura scoala va incepe in scenariul rosu.

Astfel, in municipiul Timisoara 29 scoli si gradinite vor incepe anul scolar in scenariul verde, 96 in scenariul galben si 1 in scenariul rosu.

In scenariul rosu cu desfasurarea cursurilor complet on-line – va functiona Centrul de Resurse si Asistenta Educationala Speranta din Timisoara, unde nu s-au finalizat lucrarile de reabilitare a claselor.

La nivelul municipiului Lugoj toate cele 31 de unuitati – scoli si gradinite – vor incepe anul scolar in scenariul galben”, se arata intr-un comunicat de presa, de joi al Prefecturii Timis.

In ceea ce priveste orasele din judetul Timis, la Buzias toate scolile si gradinitele incep anul scolar in scenariul verde; la Ciacova, toate incep in scenariul verde; la Deta 3 unitati scolare incep anul scolar in scenariul verde si doua in scenariul galben; la Faget vor functiona 9 unitati scolare in scenariul verde si 6 in scenariul galben; la Jimbolia, trei unitati scolare vor functiona in scenariul verde si 2 in scenariul galben; la Recas 7 unitati scolare vor incepe anul scolar in scenariul verde si una in scenariul galben; la Sannicolau Mare – 3 unitati scolare vor incepe anul scolar in scenariul verde si 6 in scenariul galben

In mediul rural, 277 scoli si gradinite din judetul Timis vor incepe anul scolar in scenariul verde si 107 in scenariul galben.

Scenariul verde presupune desfasurarea cursurilor cu prezenta elevilor la scoala; Scenariul galben presupune desfasurarea cursurilor cu prezenta partial fizica a elevilor la cursuri, cu exceptia claselor VIII si XII; Scenariul rosu presupune desfasurarea cursurilor on line

Prevederile Hotararii CJSU devin obligatorii incepand cu data de 14 septembrie, iar o data la 7 zile Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta reevalueaza situatia unitatilor de invatamant din judet, conform ziare.com.