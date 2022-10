Cum va fi vremea în lunile de iarnă. Primele estimări ale meteorologilor arată temperaturi peste medie în decembrie

Gabriela Băncilă, director în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), a transmis că estimările făcute la acest moment pentru lunile de iarnă. În decembrie, temperaturile medii se pot situa peste limitele climatologice, conform digifm.ro.

Estimările sezoniere au un grad de realizare de 60%, în baza modelului Centrului European pentru Prognoză de Medie Durată, şi prezintă valorile medii estimate în ceea ce priveşte temperatura aerului şi precipitaţiile.

„Lucrul acesta înseamnă că fenomenele cu o durată scurtă de manifestare, incluzând fenomenele meteorologie extreme, nu pot fi surprinse, nu pot fi prognozate cu ajutorul acestor estimări, cum ar fi, pentru sezonul rece, episoadele cu valuri de frig, episoadele cu viscol sau cu furtuni de zăpadă”, a explicat Gabriela Băncilă, director Meteorologie Operaţională în cadrul ANM.

Estimările pentru luna decembrie arată că temperaturile medii se pot situa peste limitele climatologice ale lunii, în toate regiunile, iar precipitaţiile ar putea fi, în general, în limite normale, cu o tendinţă uşor excedentară în partea de sud-est a ţării şi una deficitară în nord-vest.

Cum va fi vremea în primele două luni din 2023

În ianuarie, temperaturile și precipitațiile vor fi în acord cu luna din calendar sau „într-o tendință de temperatură medie ușor mai ridicată”. Acest normal al perioadei, a spus Băncilă, nu are legătură cu ceea ce s-a înregistrat în ultimii 10 ani, „în care am avut în aproape fiecare an un sezon rece mult mai blând decât ceea ce înseamnă normalul pentru ţara noastră”.

„Semnalul pentru temperatură este mai robust, în sensul că toate modelele converg spre o lună ianuarie normală sau cu o tendinţă de temperatură medie uşor mai ridicată decât ar fi normal, în timp ce pentru zona de precipitaţii semnalul sau estimările sunt destul de împrăştiate: există şi tendinţe pentru cantităţi de precipitaţii normale, dar şi tendinţe pentrui cantităţi de precipitaţii excendentare.

Ar trebui să fim cu toţii conştienţi ce înseamnă o iarnă normală în România, ce înseamnă o lună ianuarie normală în România, în niciun caz ceea ce s-a înregistrat sau ceea ce s-a semnalat din punct de vedere meteorologic în ultimii ani şi nu mă refer neapărat la ultimii trei ani, ci cel puţin la ultimii zece ani de zile în care am înregistrat în aproape fiecare an un sezon rece mult mai blând decât ceea ce înseamnă normalul pentru ţara noastră din punct de vedere climatologic şi geografic”, a transmis specialista în meteorologie.

Pentru luna februarie, sunt estimate temperaturi în medie normale pentru această lună şi posibilitatea de a se semnala în anumite regiuni, în special în sud şi sud-est, valori peste limitele climatologice ale lunii. Precipitaţiile ar putea fi în limite normale.