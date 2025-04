CSC Dumbrăvița, din rău în mai rău…

CSC Dumbrăvița a suferit sâmbătă al treilea eșec din tot atâtea meciuri disputate în faza play-out a eșalonului secund, 1-3 în deplasare cu FC Bihor Oradea, diferența de două goluri consemnată la final fiind cea mai mare la care se înclină alb-verzii de la debutul părții secunde a întrecerii.

În mare nevoie de puncte, elevii antrenorului Cosmin Stan au fost mai prezenți în jumătatea adversă de teren în primele minute.

Totuși, bihorenii au fost cei care au deschis scorul, la prima acțiune periculoasă de atac.

În minutul 16, Stahl a pătruns de pe banda stângă, a trimis în centrul careului pentru Gunie, reluarea sa inițială a fost respinsă de Pap, însă tot până la mijlocașul orădean, care a scuturat plasa.

Replica timișenilor a venit în minutul 19. Pe contraatac, Modan l-a pus la încercare pe portarul Rus cu un șut din colțul careului mare ce a fost respins cu dificultate.

Fazele de poartă au lipsit apoi până spre finalul primei reprize.

În minutul 41, Ignea a încercat finalizarea de la 17 metri, din poziție centrală, dar mingea a trecut peste poartă.

Jucătorii echipei CSC Dumbrăvița au ieșit mai motivați de la vestiar și au avut prima ocazie importantă de gol din repriza secundă în minutul 51, în urma unei lovituri libere, când Modan a prelungit cu capul în fața porții pentru apariția lui Cibi, însă Rus a fost mai rapid și a reușit să respingă.

FC Bihor a încercat apoi poarta în două rânduri prin șuturi de la distanță expediate de Ubbink, de fiecare dată batavul ratând ținta. La cealaltă poartă, Gladun a expediat, în minutul 61, un șut de la 20 de metri, dar a trimis la firul ierbii pe direcția lui Rus.

Orădenii au urcat scorul la 2-0 în minutul 77, atunci când nou-intratul Angelo Cocian a înscris din fața porții, după o centrare venită de pe stânga de la Panait.

CSC Dumbrăvița a rămas în meci grație penalty-ului transformat, în minutul 80, de Ghinescu, după ce Modan a fost faultat în suprafața de pedeapsă de Băican.

Prelungirile au fost însă nefaste pentru timișeni. Mai întâi, gazdele au făcut 3-1, Chirițoiu punctând cu un șut din mijlocul careului, după o acțiune personală.

Apoi, Pădurariu a văzut cartonașul roșu pentru un fault la centrul terenului. FC Bihor s-a impus cu scorul de 3-1, iar CSC Dumbrăvița rămâne doar cu speranța ocupării locului de baraj. CSC Dumbrăvița: Pap – Morariu, Scutaru, Zurbagiu (cpt.), Ghinescu – Ailenei (Sima ’80), Ignea (Pădurariu ’72) – Olaru (Sofran ’62), Gladun (Buțu ’62), Cibi (Curea ’72) – Modan. Antrenor: Cosmin Stan.

„Îmi face o deosebită plăcere mereu să revin la Oradea. Am jucat aici și am foarte mulți prieteni. Referitor la joc, trebuie felicitată echipa gazdă, pentru că a obținut o victorie meritată. În ceea ce ne privește, știm ce greșeli am făcut de-a lungul timpului și ni le asumăm.

Avem în continuare șansele noastre, ne gândim la următorul meci, cel de acasă cu CSM Focșani. Sperăm în continuare să ne îndeplinim obiectivul, rămânând în Liga a II-a prin baraj. Ne-am uitat, desigur, la ce au făcut în această etapă cei de la Focșani, dar în primul rând trebuie să ne uităm la noi.

Vrem cu toții să ne menținem în Liga a II-a. Din păcate, avem o problemă de vestiar, la nivel mental, este clar că avem un blocaj”, a declarat Florin Macavei, managerul secției de fotbal de la CSC Dumbrăvița.