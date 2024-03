CSC Dumbrăvița a pierdut la Piatra Neamț.

Divizionara secundă CSC Dumbrăvița a fost învinsă cu 2-0 în deplasarea de sâmbătă de pe terenul echipei Ceahlăul Piatra Neamț.

Meciul a contat pentru etapa a 17-a a Ligii a II-a de fotbal. După un început echilibrat, gazdele au deschis scorul la prima acțiune periculoasă de atac.

Pedro Albino a plecat pe contraatac pe flancul drept, după o repunere rapidă a lui Krell, a continuat cu Llullaku, căpitanul Ceahlăului l-a angajat în careu pe Sergio Cortelezzi, iar uruguayanul a înscris cu o lovitură de cap.

A fost, de altfel, singura fază notabilă a primei reprize sub Pietricica.

Partea a doua a început însă în nota de dominare a echipei timișene, care și-a creat câteva ocazii mari de egalare.

În minutul 48, Ekmekci a executat o lovitură liberă de la 22 de metri, din lateral stânga, a căutat vinclul de la colțul scurt, dar Krell a respins în corner.

Apoi, în minutul 53, după un contraatac, Martinov a tras fără preluare de la 20 de metri, însă portarul austriac a respins din nou în corner.

Pe acest fond a căzut golul de 2-0.

În minutul 61, reluarea din careu a lui Neicuțescu a fost respinsă de Trifon, balonul a fost recuperat tot de atacantul grupării nemțene, care a fost jenat la limita careului de Ristin.

Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Azdren Llullaku.

După încasarea celui de-al doilea gol, CSC Dumbrăvița a mai avut două situații importante la poarta adversă.

În minutul 69, Sofran a șutat fără preluare din careu, însă mult peste poartă, iar în minutul 82, pe contraatac, Ekmekci a evitat doi apărători ai Ceahlăului, dar a tras prea moale pentru a-l păcăli pe Krell.

S-a încheiat 2-0 pentru Ceahlăul, iar pentru alb-verzi urmează un nou meci în deplasare, cu Concordia Chiajna.

Ceahlăul Piatra Neamț: Krell – P. Albino, Taraduda, M. Constantin (Jalbă ’10), T. Oltean – Akwasi (Forizs ’46) – P. Petre, Moraru (Buziuc ’78), Neicuțescu – Llullaku (cpt.; Bacalu ’78), Cortelezzi (Onișa ’78). Antrenor: Cristian Pustai. CSC Dumbrăvița: Trifon – Morariu, Scutaru, Zurbagiu (cpt.), Gladun – Salhi (Olaru ’70), Ristin (Paleacu ’85) – Ekmekci, Gavra (Sofran ’55), Martinov (Ghinescu ’85) – Paulevici (B. Nortey ’70). Antrenor: Cosmin Stan.

„Adversarul a fost mai bun decât noi per ansamblu.

În prima repriză, am fost cam fricoși, nu am avut curaj să atacăm. Am primit gol cred că la prima fază mai periculoasă a gazdelor, după un atac al nostru.

Portarul lor a repus repede, noi ne-am repliat târziu…

De altfel, tranziția noastră negativă a fost foarte modestă tot meciul.

Repriza a doua am început-o foarte bine, 15 minute am jucat în jumătatea lor de teren.

Am avut și noi ocaziile noastre și mă gândesc acum că dacă ar fi intrat voleul lui Martinov sau lovitura liberă a lui Ekmekci, altfel ar fi stat lucrurile.

După 2-0, am căzut și din punct de vedere moral, psihic, adversarul a știut să conserve rezultatul, nu am mai fost periculoși.

Cu Slobozia am jucat mult mai bine decât acum, dar și de această dată am avut momentele noastre când am echilibrat bine jocul.

Se știe că noi suntem o echipă schimbată în proporție de 50 la sută.

Forțați de împrejurări, a trebuit să facem aceste schimbări.

De aceea, n-aș zice că suntem la șapte meciuri fără gol marcat, ci la două meciuri, pentru că este clar un nou început când schimbi jumătate de lot.

Îmbucurător este faptul că avem ocazii.

Trebuie să lucrăm mult în această perioadă pe partea de încredere, la finalizare, la construcție.

Dar la încredere suferim cel mai mult. Am demonstrat în aceste etape că știm să jucăm fotbal, dar ne lipsește ceva ca să marcăm.

Cred că este vorba despre încrederea în noi.

Sunt convins că la primul rezultat pozitiv sau la primele goluri marcate ne vom și debloca”, a declarat antrenorul Cosmin Stan.