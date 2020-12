Covid-19 atacă Primăria Timișoara. Dominic Fritz va lucra de acasă

Virusul SARS-Cov-2 a ajuns la cei ce conduc municipalitatea timișoreană. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz a anunțat, joi:

„Zilele următoare voi lucra de acasă pentru că doi dintre colegii mei au fost confirmați cu Covid-19. Este vorba despre secretarul Primăriei, Caius Șuli, și viceprimarul Ruben Lațcău. Am făcut și eu testul ieri, este negativ. Nu știm deocamdată să existe vreo legătură între cele două cazuri. În primărie am stabilit, imediat după ce am preluat mandatul, un program de lucru decalat care să evite aglomerarea din birouri și purtăm mască.

Ieri, spațiile pe palierul conducerii, de la etajul 1, au fost dezinfectate, iar angajații de pe acest palier vor fi testați. Eu voi repeta testul la sfârșitul săptămânii ca să fim toți în siguranță. Întâlnirile pe care le-am programat pentru această săptămână vor avea loc pe zoom, iar dosarele le voi primi la semnat, în continuare, pentru ca activitatea primăriei să nu fie perturbată. Știu că se apropie Crăciunul și am vrea, pentru un timp, să uităm de toate grijile anului acesta. Dar, din păcate, tocmai pentru că se apropie Crăciunul, trebuie să fim mai atenți. Să purtăm masca, să păstrăm distanța, să evităm întâlnirile nenecesare, ca să fim bine de sărbători”.

Viceprimarul Ruben Lațcău colaborează cu DSP, a anunțat contacții direcți și a intrat în izolare timp de două săptămâni. El continuă să lucreze de acasă, întrucât, deocamdată, este asimptomatic și se simte bine.