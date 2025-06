Controale ale Protecţiei Consumatorilor în supermarketuri din Timişoara, Lugoj şi Moşniţa Nouă. Zeci de amenzi şi produse retrase de la comercializare

În perioada 28.05-04.06.2025 Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a efectuat o serie de acțiuni de control la marii retaileri din județ (Kaufland România SCS, Mega Image SRL, Profi Rom Food SRL, Carrefour România SA, Lidl Discount SRL, Auchan România SA, Rewe România- Penny).

Au fost controlați 24 operatori economici, iar, pentru neregulile constatate, comisarii timișeni au aplicat următoarele sancțiuni:

* 46 amenzi contravenționale, în valoare totală de 283.000 de lei

* 12 Avertismente

* oprirea definitivă de la comercializare și scoaterea din circuitul consumului uman al produselor alimentare neconforme (peste 2300 kg)

Principalele abateri de la legislație constatate de comisarii CJPC Timiș, în timpul controalelor s-au referit la:

* carne, mezeluri, brânzeturi, pește, care nu respectă temperaturile de păstrare indicate de producători

* diferenta de preț între prețul afișat la raft și cel încasat- Practică comercială incorectă

* produse expuse la raft fără afișarea prețului de vânzare

* legume/fructe depreciate, cu modificari organoleptice

* produse cu data limită de consum depășită (expirate)

* spatii de depozitare cu deficiente (depuneri de gheata, neigienizate).

* preparate culinare (masa caldă )sub temperatrura de 60 grade Celsius

* vitrine frigorifice neigienizate corespunzător

* produse de cofetărie și diverse sortimente de sandwich- uri păstrate la temperaruri necorepunzătoare cuprinse între 12,4 -14,3 ° C față de temperatura recomandată de producător 0-6°C