CJ Timiș acuză prefectul că blochează 64 de milioane de lei destinați județului, Prefectura a inventat 4 primării care nu există.

Instituția Prefectului – Județul Timiș a atacat luni, 29 ianuarie 2024, Hotărârile Consiliului Județean Timiș nr. 23 și nr. 24 din 23.01.2024 privind repartizarea sumelor din fondul pus la dispoziția Consiliului Județean și a celor defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

E important de spus că graficele prezentate de către Prefectura Timiș sunt după o matematică făcută după ureche.

În condițiile în care județul Timiș are 99 de primării, pe prezentările colorate ale Prefecturii Timiș, apar nu mai puțin de 103. Ceea ce dovedește că informațiile care ajung la prefectul de Timiș sunt fie eronate, fie interpretarea este greșită în mod intenționat.

În replică, reprezentanții CJ Timiș spun că alocările s-au făcut în urma unei analize de specialitate și au ținut cont de nevoile și de raportările primarilor.

În plus, graficele publicate de prefectură dau o tentă politică, de campanie, unei analize care ar trebui să țină cont strict de indicatorii economici și financiari.

“În urma controlului de legalitate exercitat în temeiul art. 252 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Serviciul Juridic a constatat lipsa unor criterii concrete și justificate în ceea ce privește realizarea repartizării sumelor din fondul pus la dispoziția Consiliului Județean pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Timiș pe anul 2024 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2024.

Un singur exemplu: comuna Margina are cea mai extinsă rețea de drumuri comunale din județ, în lungime de 57 de km. A solicitat o finanțare de 2.000.0000 de lei și a primit suma infimă de 245.000 lei, cu mult sub alte comune ce au un număr mult mai redus de kilometri.

De asemenea, Consiliul Județean Timiș a considerat că cele două municipii ale județului, respectiv Timișoara și Lugoj, nu au nevoie de fonduri, alocându-le 0 lei”, a transmis Prefectura Timiș.

Peste 64 milioane de lei destinați județului, blocați de prefectul de Timiș

Fondurile repartizate primăriilor timișene pentru susținerea programului de dezvoltare și de infrastructură locală, alături de sumele alocate drumurilor comunale și județene au fost blocate astăzi de către prefectul județului Timiș, după contestarea acestora de către grupul consilierilor județeni ai PSD.

La propunerea președintelui CJ Timiș, aproape 40 milioane de lei urmau să ajungă către primăriile din județ, iar 27 milioane de lei către drumuri. Alocările au fost votate în plenul CJ Timiș și au obținut majoritatea voturilor consilierilor, însă grupul PSD s-a arătat nemulțumit de împărțirea banilor și a atacat HCJ-urile.

„Am avut și anul trecut această situație.

Au fost și primari PNL care au fost nemulțumiți. Nu știu de ce prefectul și PSD joacă un joc politic, blocând administrația județului.

Nu există temei legal pentru decizia prefectului, este pură răzbunare politică. Hotărârile nu încalcă niciun articol de lege. Din păcate, cel mai probabil, acești bani se vor pierde deoarece procedura e greoaie și dacă depășește un an, fondurile avute în discuție ajung la bugetul de stat.

Prefectura a comunicat niște grafice privind alocările de fonduri, pe partide politice, fapt profund greșit. În mod normal, prefectul nu ar trebui să facă politică, dar nu a rezistat comenzii venite pe linie de partid, de la PSD” a spus Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Bugetele locale ale primăriilor timișene urmează să fie votate de consiliile locale fără sumele alocate de Consiliul Județean Timiș.

UPDATE: Prefectura Timiș a revenit cu un nou grafic, privind numărul primăriilor din județ. În ciuda afirmației conform căreia în urma „controlului de legalitate exercitat în temeiul art. 252 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Serviciul Juridic a constatat lipsa unor criterii concrete și justificate”, comunicat semnat de prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, și acesta este incorect și dezinformează. Pe graficul 2.0, PSD figurează cu 38 de primari, deși în realitate are 37, iar PMP apare cu 3 primari, în ciuda faptului că de fapt are 4 conducători de UAT-uri.