CJ Timiș a preluat oficial Vila Internațional.

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a declarat vineri că a semnat decizia de expropriere a Vilei Internațional, instituția preluând, astfel, oficial imobilul.

Liderul CJT a efectuat și o vizită la clădire, afirmând, ulterior, că ceea ce a găsit este o imagine perfectă a jafului și a nepăsării.

„Am emis decizia de expropriere și am intrat în clădirea care a fost lăsată să se degradeze timp de aproape 20 de ani.

Vila Internațional, cunoscută de timișoreni și drept fosta Casă de Oaspeți a lui Nicolae Ceaușescu, a reintrat, din această dimineață, în patrimoniul Județului Timiș.

Ceea ce am găsit aici este imaginea perfectă a jafului, a nepăsării și a modului în care sunt tratate zeci de clădiri de patrimoniu. O clădire abandonată, devastată, cu mobilier dispărut, spații lăsate în paragină, cu infiltrații și mucegai peste tot. Practic, o ruină.

Nu există nici măcar un semn că cineva ar fi avut vreodată intenția să investească în acest imobil, să pună în valoare această clădire aflată în zona istorică centrală a Timișoarei.

Este greu de înțeles cum o clădire a putut ajunge într-o asemenea stare.

Timp de două decenii nu s-a făcut nimic aici.

Cu siguranță, unii și-au dorit ca Vila Internațional să rămână o ruină până în momentul în care ar fi devenit o… hai să spunem direct, o oportunitate imobiliară.

Nu voi permite ca patrimoniul județului să fie abandonat, degradat, împins deliberat, de cele mai multe ori, spre dispariție.

Astăzi am îndreptat o greșeală majoră făcută în anii 2000.

Săptămâna viitoare vom intabula dreptul de proprietate asupra clădirii și în cartea funciară. Apoi vom finaliza documentația tehnică, vom obține toate avizele necesare și ne vom apuca de lucru.

Urmează o evaluare completă a stării clădirii și vom stabili ce vom face pentru reabilitarea ei.

Nu va fi ușor și nu se va face peste noapte, pentru că degradarea este majoră. Dar nu putem lăsa o ruină în mijlocul orașului”, a afirmat Alfred Simonis.

