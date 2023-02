Cartea despre istoria Timişoarei, lansată în limba engleză în Parlamentul European

Eveniment important la Bruxelles. O carte despre istoria oraşului Timişoara a fost lansată în limba engleză.

Evenimentul a avut loc în cadrul conferinţei „O punte între Naţiuni”, organizată de europarlamentarul Maria Grapini.

La eveniment au fost prezenţi istorici, jurnalişti români şi reprezentanţi ai instituţiilor europene.

Conferinţa „O punte între Naţiuni” a avut ca scop promovarea interculturală, în cadrul căreia a fost lansată şi versiunea în limba engleză a cărţii ”Calendar timişorean – File din istoria oraşului/ The Calendar of Timişoara – Pages from the city’s history”, semnată de Zoltan Kovacs, cunoscut şi important om de presă din Capitala Banatului.

Lucrarea a fost prezentată de prof. univ. dr. Adrian Mihai Cioroianu, fost Ministru al Afacerilor Externe al României şi Ambasador al României la UNESCO, manager al Bibliotecii Naţionale a României.

Au urmat cuvântul autorului Zoltan Kovacs despre volumul proaspăt lansat şi o sesiune de întrebări şi răspunsuri, conferinţa încheindu-se cu concluziile enunţate de europarlamentarul Maria Grapini.

Gazda evenimentului – Maria Grapini a tinut să sublinieze că în contextul actual, cu razboiul de la graniţă, este important să ne descoperim şi să înţelegem propria cultură. Anul acesta, Timişoara este Capitala Europeană a Culturii.