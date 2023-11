Când vizitatorii unui muzeu devin… utilizatori

Mâine, de la ora 18, în mansarda B2 a Muzeului Național al Banatului va avea loc un eveniment de excepție: prezentarea prof. dr. Eckart Köhne cu tema „Turning visitors into users. Transforming the Baden State Museum for the next generation.”

‘’Fiind cea mai mare instituţie muzeală cu profil cultural și istoric din regiunea Baden, Muzeul de Stat Baden (Badisches Landesmuseum Karlsruhe) se remarcă prin prezentarea culturii Baden într-o manieră unică și interdisciplinară.

Aici, firul istoriei se întrețese cu diversele nuanțe ale culturii, atât mondiale, cât și regionale, creând o poveste captivantă care se întinde pe parcursul a 50.000 de ani de patrimoniu cultural internațional. Prof. dr. Eckart Köhne, președinte al Asociației Muzeelor Germane și director al Muzeului de Stat al landului Baden din Karlsruhe, este o personalitate marcantă în lumea muzeografiei.

Cu studii aprofundate în Arheologia Clasică și Istoria Antică, și cu o carieră impresionantă în conducerea unor instituții muzeale de renume, prof. Köhne va împărtăși cu noi viziunea sa despre transformarea muzeelor pentru generația următoare.

Nu ratați această ocazie unică de a afla mai multe despre inovații în lumea muzeelor și de a interacționa cu unul dintre cei mai respectați profesioniști din domeniu!

Vă așteptăm să petreceți alături de noi o seară de neuitat’’, au transmis reprezentanţii MNaB.