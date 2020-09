Bugetarii continuă să câștige mult mai bine decât angajații din mediul privat, diferențele fiind uriaşe

Salariul mediu brut in institutiile bugetare din Romania este cu peste 25% mai mare decat salariul mediu brut din mediul privat, se arata in cifrele publicate de Institutul National de Statistica pentru octombrie 2018.

Numarul mediu al salariatilor in luna octombrie 2018, pentru intreprinderile cu cel putin 10 salariati, a fost 4.818.600 persoane, din care 47,6% femei. Contingentul cel mai numeros (79,8% din totalul salariatilor, respectiv 3.844.600 persoane) a avut varsta cuprinsa intre 25-54 ani, iar tinerii (15-24 ani) au reprezentat 4,5% din totalul salariatilor.

„Salariatii cu studii superioare au avut o pondere de 33,5%, femeile fiind preponderente (57,3%). Din totalul celor 4.818.600 salariati, 59,5% erau absolventi ai invatamantului mediu (liceal, profesional si postliceal de specialitate). Repartizarea pe sectoare de activitate releva faptul ca 61,8% din salariatii din intreprinderile cu cel putin 10 salariati s-au regasit in sfera servicilor (54,8% dintre barbati si 69,4% dintre femei), iar peste o treime in industrie si constructii (42,1% dintre barbati si 29,5% dintre femei)”, se arata in analiza INS.

Totodată, concluziile INS mai arată că persoanele care au o educație superioară au salarii mai mari de circa 2,5 ori decât cei cu nivel de educaţie inferior.

Vorbim despre o valoare superioară mediei la nivel național cu 1208 lei. Spre comparație, în sectorul privat, câştigul salarial lunar mediu brut este sub media naţională cu 455 lei.

„Castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale in intreprinderile cu cel putin 10 salariati, in luna octombrie 2018, a fost 4594 lei/luna, iar cel net 2769 lei/luna. Castigul salarial mediu lunar realizat de femei a reprezentat 98,2% din cel al barbatilor in expresie bruta, respectiv 97,7% in expresie neta”, se mai arata in datele INS.

Nivelul castigului salarial crestere odata cu grupa de varsta a salariatilor, cele mai mari castiguri salariale medii lunare fiind realizate de salariatii in varsta de 55-64 ani (4736 lei/luna in expresie bruta, respectiv 2836 lei/luna in expresie neta).

Sursa: stiripesurse.ro