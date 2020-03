Biea Promotion îşi măreşte echipa de conducere: Raul Ambruş, noul director de marketing

După ce primarul comunei Măureni, Brian Filimon, s-a alăturat Biea Promotion în calitate de director de imagine, un om de afaceri din Lugoj vine la rândul său să sprijine proiectul pugilistic iniţiat de Roxana Biea.

Raul Ambruş (28 de ani) este noul director de marketing al Biea Promotion.

„Ne lărgim orizontul, vrem să creştem Biea Promotion, să fie văzută ca una dintre cele mai importante promoţii de box din ţară”, a declarat Roxana Biea.

„În urma unei discuţii purtate cu Flavius Biea am decis să mă alătur acestui proiect. Îi voi pune la dispoziţie toate resursele de care dispun. Am mai avut contact cu sportul, am practicat fotbal până la vârsta de 18 ani. În ceea ce priveşte gala Boxing Fight Championship, am fost nevoiţi să o reprogramăm. Gândisem pentru acest eveniment pugilistic o strategie de promovare bună. Am luat legătura cu anumiţi sponsori pentru a susţine gala Boxing Fight Championship. În continuare, mă voi implica inclusiv în ceea ce priveşte promovarea stradală, cu tot ceea ce presupune acest lucru. Legat de vânzarea biletelor, vom face tot posibilul ca sala să fie plină în ziua galei”, a spus, la rândul său, Raul Ambruş.