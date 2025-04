Become Your Best, la Universitatea de Vest din Timișoara.

În inima Timișoarei, cel mai efervescent pol academic din vestul țării se pregătește să-și întâmpine viitorii studenți.

În perioada premergătoare Admiterii din 2025, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) propune o ofertă educațională irezistibilă, cu programe de studii noi, adaptate tendințelor actuale, cu multe oportunități de dezvoltare personală, cu spații moderne pentru studiu și posibilitatea unor stagii de mobilitate internaționale.

Pentru că știm cât de important este ca tinerii să îndrăznească să viseze liber, la UVT le oferim rampa de lansare, un mediu de învățare primitor și eficient, pentru a forma liderii de mâine.

Universitatea de Vest din Timișoara este cea mai mare universitate comprehensivă din vestul țării, care are 12 facultăți și oferă o gamă largă de programe de studii: 81 de programe de studii universitare de licență, 96 de programe de studii universitare de masterat și 26 domenii de studii universitare de doctorat.

Specializările și domeniile de studii pot viza AI, cybersecurity sau game art, științe ale naturii sau științe sociale, până la științe umaniste, arte sau știința sportului și educației fizice.

Îmbinând perfect tradiția, valorile autentice și viziunea, UVT este mereu surprinzătoare, în continuă evoluție și conectată la cele mai recente tendințe în educație.

În anul universitar 2025 – 2026, UVT oferă și mai multe oportunități, cu cele 11 programe noi de studii universitare de masterat (care pot fi descoperite aici) și multe surprize pregătite pentru tot parcursul anului.

Informații relevante și detalii complete despre programele de studii ale UVT, precum și despre procesul de admitere, sunt la un click distanță pe www.admitere.uvt.ro.

(*competiția de robotică Open Robotics Intelligent Grid)

Într-un campus modern, primitor și incluziv, studenții UVT beneficiază de toate facilitățile necesare pentru a-și urma parcursul educațional și personal în cele mai bune condiții.

Investițiile în infrastructură, de la săli de curs moderne la cămine renovate sau nou construite, cu un nivel de confort comparabil celui hotelier, până la săli de sport bine echipate și spații verzi relaxante, reflectă angajamentul permanent al UVT pentru un mediu academic de top.

Pentru socializare și o experiență completă la UVT, cafeneaua-restaurant de la demisolul sediului central propune o varietate de preparate, astfel încât comunitatea academică să se poată bucura și de momente de pauză.

Obiectivul nostru este ca fiecare student să aibă acces deplin și facil la toate resursele esențiale pentru dezvoltarea sa, într-un climat care inspiră excelență și bunăstare.

(*laborator digital nou dotat, la UVT)

(*exteriorul unuia dintre noile cămine UVT, din campusul timișorean)

(*interiorul și dotările standard ale unui cămin nou UVT)

UVT poate fi pașaportul oricărui student către o educație multiculturală.

Prin apartenența sa la rețeaua de universități europene UNITA, Universitatea de Vest din Timișoara oferă accesul gratuit, fără proceduri complicate, într-un campus internațional, cu peste 250.000 de studenți, în universități din Italia, Franța, Spania, Portugalia sau Elveția.

Multiplele programe de mobilități de studiu și formare Erasmus+, bursele pentru performanță academică, numărul mare de studenți internaționali, precum și colaborarea cu profesori de la instituții de prestigiu din Europa, conferă UVT calitatea de universitate internațională.

Universitate verde, sustenabilă, cu o facultate dedicată sportului și o cultură a mișcării în aer liber, UVT investește constant resurse în educarea tinerilor în acest sens.

Rezultatele remarcabile în competiții naționale și internaționale ale sportivilor din cadrul Clubului CSU-UVT, cele 7 ediții de succes ale UVT Liberty Marathon, dezvoltarea Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM), amenajarea grădinii urbane UVT, dar și adoptarea reciclării selective în spațiile educaționale, sunt doar câteva dintre demersurile noastre în direcția sustenabilității.

Promotoare consecventă a culturii, UVT își asumă misiunea ambițioasă de a fi unul dintre cei mai importanți actori în viața culturală a Timișoarei.

Cu o contribuție substanțială la profilul „Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023” și creatoarea conceptului inovator „Nobel@UVT” (în cadrul cărora UVT a invitat la Timișoara cinci laureați ai celei mai importante distincții internaționale – Premiul Nobel), UVT continuă să faciliteze accesul întregii comunități la evenimente culturale de impact.

Gazdă pentru speakeri inspiraționali în domeniul antreprenoriatului și leadershipului, la UVT susținem start-upurile îndrăznețe și dezvoltăm programe de mentorat pentru viitorii lideri. Organizațiile studențești și SAS-UVT (Societatea Antreprenorială Studențească) contribuie la crearea unui cadru universitar dinamic, în care studenții își pot valorifica pasiunile și aptitudinile.

Pe lângă toate cele de mai sus, ceea ce adaugă și mai multă diversitate și originalitate experienței oferite de UVT sunt disciplinele dedicate formării de competențe transversale, sprijinul acordat tinerilor pentru alegerea domeniului de studii potrivit și pentru un parcurs educațional de succes, prin servicii de consiliere educațională și orientare în carieră, dar și numeroasele evenimente pentru studenți și întreaga comunitate academică, precum „Săptămâna de inițiere” sau festivalul „Univibes by UVT”, organizat chiar în spațiile universității.

Odată cu deschiderea platformei online de admitere în luna mai 2025, poți porni în călătoria spre cea mai bună variantă a ta.

Become your best!