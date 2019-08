Avântul Topolovăţu Mare vrea să promoveze în „D”

Liga a IV-a Timiş este competiţia în care îşi propune să evolueze, începând cu sezonul următor, Avântul Topolovăţu Mare.

Clasată pe poziţia secundă în ediţia trecută a Campionatului Judeţean Timiş, echipa aflată sub comanda antrenorului Alin Munteanu a avut un start ca din puşcă în noul sezon, învingând-o fără drept de apel, scor 11-2, pe AS Boldur.

Meciul s-a disputat pe arena recent modernizată din Topolovăţu Mare, care poate găzdui 100 de oameni pe scaune.

La testul cu Ripensia din perioada precompetiţională au fost asistat 300 de localnici, iar fidelitatea le-a fost răsplătită, favoriţii impunându-se cu 1-0.

A fost un semnal că Avântul este pusă pe treabă în ediţia 2019-2020, lucru dovedit ulterior de succesul din runda inaugurală.

Formaţia din Topolovăţu Mare activează tot în seria a III-a din „Judeţ”, alături de echipe precum CSO Făget, Electrica Timişoara şi FC Bazoşu Vechi.

„Vrem să promovăm şi sperăm să avem parte de arbitraje corecte pe durata întregului sezon. În această ediţie de campionat echipa va juca ceea ce trebuie. S-ar putea ca Bazoşul să mai emită pretenţii la prima poziţie… Să vedem sâmbătă ce facem, ne aşteaptă un meci important cu echipa din Făget. La ce lot avem la ora actuală ar trebui să defilăm în campionat. Proiectul nostru fotbalistic este mult mai amplu. Pe lângă echipa de seniori vrem să-i formăm pe copiii noştri. Am obţinut certificatul de identitate sportivă, avem toate autorizaţiile necesare, intenţionăm să facem grupe de copii şi juniori. Terenul se prezintă în condiţii foarte bune, am mutat echipa la Topolovăţu Mare, unde avem două tribune de 100 de locuri. Au fost pline la meciurile cu Ripensia şi AS Boldur. La primul joc au venit să ne vadă şi de la alte echipe. Oamenii de fotbal au remarcat terenul nostru, este de o calitate foarte bună. Şi cei de la Ripensia au apreciat terenul, dar sacrificiile au fost mari, opt luni nu i-am lăsat pe băieţi să joace pe el pentru a se prinde iarba. Au evoluat la Iosifalău, avem şi acolo o bază la un nivel ridicat, la care mai pot fi făcute unele îmbunătăţiri, poate un drenaj… Este bine să avem o rezervă, să aibă băieţii unde să joace. În prima etapă, cu AS Boldur, echipa a jucat excelent până la 8-0. A fost 7-0 la pauză, apoi s-a instalat o uşoară relaxare şi am primit două goluri până la final”, ne-a declarat primarul Ovidiu Doţa, fost jucător la Gurahonţ, Sebiş şi UTA.

La reluarea pregătirilor, jucătorii de la Avântul Topolovăţu Mare au efectuat câte două antrenamente pe săptămână, iar în prezent se pregătesc miercurea, la nevoie şi în nocturnă.