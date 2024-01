Au fost finalizate lucrările la Grădinița PP 33 din Timișoara

Grădinița PP 33 din zona Tipografilor a beneficiat de o reabilitare completă și o extindere a numărului de clase, investiția Primăriei Municipiului Timișoara fiind realizată în cea mai mare parte printr-o finanțare europeană.

„Aici am avut o situație similară cu multe alte grădinițe și școli din oraș, unde clădirea era veche și nu era izolată termic și mulți ani au fost probleme cu temperatura în clase. Mă bucur că am reabilitat termic clădirea și că am rezolvat această problemă. Aceeași soluție o avem în lucru la alte cinci școli și grădinițe din Timișoara și pentru încă cinci avem finanțare europeană asigurată și după ce finalizăm documentația tehnică urmează lucrările de modernizare și termoizolare a clădirilor”, anunță primarul Dominic Fritz.

La Grădinița PP33 s-au realizat lucrări de termoizolare exterioară cu vată bazaltică, precum și de extindere a capacității spațiilor de învățământ. Echipele contractate de Primăria Timișoara au reabilitat 6 săli de clasă, au construit 3 săli de clasă noi, precum și un cabinet medical și o nouă sală de sport.

Clădirea este dotată cu mobilier, inclusiv pentru dormitoarele necesare programului prelungit. Bucătăria și sala de mese au fost modernizate, cu respectarea tuturor măsurilor pentru siguranța copiilor cerute prin lege.

„Este o investiție absolut necesară și mă bucur de sprijinul primăriei în acest proiect. Avem condiții bune, părinții sunt mulțumiți și putem avea mai bine grijă de copii. Sala mare o folosim preponderent pentru sport dar și pentru alte activități. De exemplu, nu mai trebuie să închiriem un spațiu pentru festivități.

Ne-am implicat la fiecare pas și am colaborat bine ca să ne asigurăm că proiectul răspunde nevoilor celor mici. Chiar picturile de pe pereții din grădiniță au fost făcute de o colegă împreună cu fiica ei. Mai avem de obținut acum un aviz și vom putea introduce grupe noi anul acesta, pentru că sunt mulți părinți care ar dori să își aducă copiii la noi”, transmite directoarea Angela Borlovan.

Odată ce vremea va permite, Primăria Timișoara va amenaja curtea interioară a grădiniței cu sprijinul echipelor sale de spații verzi. Vor fi plantați arbuști și va fi semănat trifoi alb.

Lucrările aferente proiectului „Grădinița PP33 – Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent” au fost realizate de firma Zitico SRL. Valoarea finală a investiției este de 4.352.023 lei, din care 3.817.063 lei fonduri europene.