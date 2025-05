Anunț privind vânzarea de bunuri mobile – Aparat de tăiat piele, mașină de serigrafie, rezervor PVC cu vizor, hotă de uscare, electrocompresor.

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 22.05.2025 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, ANFITEATRU licitaţia urmatoarelor bunuri mobile proprietate a S.C. REDS TEK ELEMENT SRL cu domiciliul fiscal in localitatea Jud. Timiş, Sat /Com. Ghiroda, str. Cal. Lugojului, Nr. 47/A.

Conform anunţului de vânzare nr. 7680/24.04.2025 -licitatia a III a

DENUMIRE BUNURI PREŢ PORNIRE LICITAŢIE EXCLUSIV TVA Aparat de taiat piele nr. Inv. 2 1.626 Masina de serigrafie TROCHIO

Argon , serie 759, nr. Inv. 3 4.249 Rezervor PVC cu vizor , model VD/1 ,

nr. inv.6 525 Hota de uscare cu aer MOD C tip AIR

232 nr. Inv. 7 525 Hota de uscare cu aer MOD C tip AIR

232, nr. Inv. 8 525 Hota de uscare intermediara 249, nr.

Inv. 9 630 Hota de uscare intermediara -249, nr.

Inv. 10 630 electrocompresor 10CP -28, serie

2000005485 nr. Inv. 11 3.147 Racitor de apa 40WT-56, serie

2200057961 nr. Inv. 12 8.445 Hota uscare mod Flash 6-156 , nr.

Inv. 14 525 Aparat de sudura inalta frecventa -163

, serie 95043 nr. inv. 15 42.748 polizor manual cu coloana MOD SA

-191, serie 616, nr. Inv. 16 735

LINK:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250425112950_3195-15_7680.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .