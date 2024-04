Anunț licitație – vânzare bunuri imobile

Spatiu comercial – bloc apartamente, Suprafata totala: 61 MP, Utilitati: curent, gaz, cablu, apa canal, Teren aferent in suprafata de 43 MP, inregistrat in cartea funciara nr. CF 400104 -C1- U11 / Lugoj, apartament nr.33 / f, depozit nr.2 (scara B), subsol, suparafata construita de 61 mp, cu 3% bunuri comune si drept de proprietate asupra 43 np teren , stare uzura: nu se cunoaste, semne particulare: nu se cunosc , situat in Str.20 Decembrie 1989, nr.9, sc.B ap..33 / f, pret de evaluare 226580 lei (exclusiv TVA*)), grevate de urmatoarele sarcini reale si privilegii, dupa caz: