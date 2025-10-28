Anunț licitație – autoturism Fiat Doblo

Economic
Publicat în de Publicitate
Fără comentarii
Anunț licitație - autoturism Fiat Doblo

Anunț licitație – autoturism Fiat Doblo

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de

19.11.2025 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia urmatoarelor bunuri mobile proprietate a S.C. VMC RA – BROS .

Conform anunţului de vânzare nr. 19070/22.10.2025 -licitatia a III a

Autoturism marca FIAT model DOBLO, Caroserie: camioneta, 2 usi, 2 locuri, An fabricatie: 2020, Combustibil: Diesel, Putere: 105 CP, Serie sasiu: ZFA26300006R56714, Nr înmatriculare: TM 87 VMC, Cutie viteze: Manuală, Transmisie: Fata, Clasa emisii: Euro 6, Stare: Second hand, Volan: Stanga preţ pornire licitaţie 28.846 lei +T.V.A.

Platformă autoridicătoare HAULOT Compact 12 NF2066732, an fab. 2020, înălţime 12 m, capacitate maximă încărcare 300 kg, sistem de acţionare electric preţ pornire licitaţie 28.056 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

LINK:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20251022143518_3353-18_19070.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *