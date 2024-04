Anunț licitație – apartament în Timișoara

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 17.04.2024 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatia urmatoarelor bunuri imobile, proprietate a debitorului Speth Valeriu-Ion ,conform Publicaţiei de vânzare nr 163-6/22.03.2024,4868/22.03.2024

Cota actuala de 1/1 din apartament in suprafata utila de 58,56 mp, compus din trei camere si dependinte, teren cu drept de folosinta, cote parti comune 0,89 %, situat in localitatea Timisoara, str Spl. N. Titulescu, nr. 11, scara B, apartament 1, judet Timis, parter, inscris in ID Electronic 400984-C1-U10 Timisoara, nr CF vechi 71590, nr. cadastral 17343/2/1/1/1/1/3, 17344/1/2/I, preţ pornire licitaţia a I a 388.786 lei, exclusiv TVA, ţ grevat de următoarele sarcini si privilegii, după caz

1 AJFP TIMIS Ipotecă legală 2 Asociaţia de Proprietari Splaiul N. Titulescu, nr. 11, Timişoara Ipotecă legală

* Nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292, alin.(2), lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511 , deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 8353001230000000000031 împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20240327122529_163-6_4868.pdf,sau la numărul de telefon 0256200035.