”Anul acesta finalizăm Cetății”, anunță Dominic Fritz

Trei sferturi din investiția de pe Bulevardul Cetății este gata, iar anul acesta lucrarea se va finaliza, anunță Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

El spune că ”pe șantierul de pe Cetății lucrează deja echipele pentru rețele edilitare.

Linia de tramvai e montată. Va fi înierbată pe aproape întreaga lungime.

Chiar înainte de Crăciun am deschis intersecția cu Bogdăneștilor. Am fluidizat traficul pe Gheorghe Lazăr cu o bandă în plus.

În următoarele luni, se va lucra în paralel la magistrala de apă din subteran și la asfaltarea ultimelor benzi de drum.

