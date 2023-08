Administrația Fritz vrea să mai ia împrumut 15 milioane de euro

Reprezentanții Primăria Timișoara vor cere votul consilierilor în Consiliul Local pentru un nou împrumut, în valoare de 15,1 milioane de euro.

Acesta s-ar adăuga creditului contractat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru investițiile orașului în mobilitate verde, în urmă cu doi ani. Primul acord de finanțare a fost semnat în decembrie 2021 și are o valoare de 20,3 milioane de euro.

Pentru viceprimarul Ruben Lațcău, un nou împrumut nu înseamnă îndatorarea și mai mult a orașului, ci un semnal de încredere din partea băncii. „Am primit încă un semnal puternic de încredere de la partenerii noștri de la BERD.

În timp ce finanțările cu fonduri europene s-au blocat la București, am căutat soluții pentru a nu opri proiectele vitale ale Timișoarei. Investim în mobilitate verde, ca să reducem poluarea și traficul din oraș și să oferim o alternativă de deplasare pentru cei care locuiesc și muncesc în Timișoara”, a transmis viceprimarul Ruben Lațcău.

Fondurile vor fi folosite pentru a asigura continuitatea proiectelor majore pe fonduri europene unde au existat întârzieri de la nivel central.

Cu aceste sume, vor fi co-finanțate trei proiecte majore ale orașului, care se derulează cu fonduri europene: reabilitarea Căii Bogdăneștilor (3,2 mil. euro), achiziția celor 23 de tramvaie noi (5 mil. euro) și 44 de autobuze electrice noi (6,9 mil. euro).

Împrumutul are o dobândă care rezultă din suma ratei interbancare (Euribor) la șase luni plus o marjă de 1,15% pe an.