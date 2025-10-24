Accident în Timișoara, patru mașini au fost avariate, o tânără a fost transportată la spital.

La data de 24 octombrie 2025, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Simion Bărnuțiu din municipiul Timișoara.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un tânăr de 28 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Simion Bărnuțiu, dinspre Calea Dorobanților înspre bulevardul Take Ionescu, iar la un moment dat a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism condus de un bărbat de 47 de ani, acesta din urmă fiind proiectat în autoturismul din fața sa, condus de o femeie de 49 de ani. Ulterior și acesta a fost proiectat într-un alt autoturism, condus de un bărbat, de 45 de ani.

În urma evenimentului a rezultat rănirea unei tinere de 28 de ani, pasageră în autoturismul condus de tânărul de 28 de ani.

Tânăra a fost transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.