Accident grav în Timișoara

Un grav accident de circulație s-a petrecut, duminică seara, în Timișoara, la intersecția străzilor Circumvalațiunii și Gheorghe Lazăr.

Potrivit primelor informații, două autoturisme s-au ciocnit violent, rezultând o victimă și pagube semnificative în urma impactului.

La fața locului au intervenit echipaje de la Ambulanță, SMURD, Pompieri și Poliție.

Conform IPJ Timiș, în jurul orei 21:00, un tânăr în vârstă de 19 ani a condus un autovehicul pe strada Gheorghe Lazăr, dinspre strada Hector înspre strada Circumvalațiunii, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani.

În urma impactului, o tânără de 23 de ani, pasageră în autoturismul primului conducător auto, a fost rănită.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

