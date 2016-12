Preşedintele Klaus Iohannis amână desemnarea premierului până după Crăciun

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi că va desemna un premier după sărbătorile de Crăciun, şeful statului precizând că în cursul consultărilor pe care le-a avut cu partidele parlamentare a primit două propuneri: Sevil Shhaideh (PSD) şi Eugen Tomac (PMP).

„Consultările s-au încheiat după două zile, consultările, precizez cu partidele parlamentare. Am avut în cursul acestor consultări două propuneri pentru poziţia de prim-ministru: PSD a propusă pe doamna Sevil Shhaideh, iar PMP l-a propus pe domnul Tomac. Pe de altă parte, între timp, s-a constituit o coaliţie majoritară în Parlament. O coaliţie formată din PSD, ALDE şi UDMR. În consecinţă, în zilele următoare voi avea discuţii pe aceste teme, iar desemnarea va avea loc după Crăciun”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

„Sărbători fericite!”, şi-a încheiat intervenţia preşedintele Iohannis.

Reacţia lui Liviu Dragnea

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi că îi pare rău că şeful statului, Klaus Iohannis, nu a făcut anunţul de desemnare a premierului propus de PSD-ALDE, el menţionând că s-au făcut pregătiri pentru ca Parlamentul nou ales să audieze miniştrii şi să voteze guvernul în 48 de ore.

„Noi, la Parlament, ne-am organizat în aşa fel încât în 48 de ore am finaliza toate procedurile. Noi eram pregătiţi ca astăzi (joi, n.r.) să fie făcut anunţul, pentru a avea Parlamentul pregătit pentru audierea miniştrilor şi votarea guvernului. Îmi pare că nu a fost făcut anunţul astăzi. Am înţeles şi că doreşte mai multe discuţii domnul preşedinte, fiecare cu ritmul lui. Vreau să avertizez guvernul să nu uite că nu mai are posibilitatea să adopte măsuri. Îi sfătuiesc să nu mai fie atâta agitaţie cu unele măsuri de angajare. Nu mai sunt un guvern care să-şi exercite toate atribuţiile constituţionale. Am aflat de la televizor. Probabil vrea să discute mai mult cu doamna Sevil Shhaideh. Pe noi ne interesa ca acest guvern să fie instalat în acest an. Este extrem de important şi eram pregătiţi, nu cred că a mai fost vreodată Parlamentul configurat şi aşezat într-un termen atât de scurt. Eram pregătiţi ca mâine –poimâine (vineri şi sâmbătă, n.r) să putem vota guvernul în Parlament, inclusiv cu audierea miniştrilor”, a spus preşedintele Camerei Deputaţilor.

El a precizat că PSD este interesat că acest guvern să fie instalat în acest an. „Este extrem de important şi eram pregătiţi. Nu cred că a mai fost vreodată configurat Parlamentul. Noi eram pregătiţi că mâine, poimâine să-l votăm în Parlament. Obiectivul nostru asta este, să avem guvern instalat în România până la 31 decembrie. În primul rând pentru a avea un buget până la 15 ianuarie. E fundamental pentru România că 2017 să nu fie un an incomplet din punct de vedere al măsurilor de creştere eceonomica şi relaxare fiscală”, a mai spus Dragnea.

„Am oarecare emoţii pentru că nu s-a precizat în ce zi după Crăciun. După Crăciun este o perioada foarte lungă. În Parlament, în maxim două zile putem avea şi miniştri audiaţi şi guvernul votat. Eu am ascultat cu atenţie ce a spus preşedintele. A menţionat foarte clar constituirea unuei majorităţi largi. N-ar avea sens să facă altă propunere pe care s-o voteze o minoritate. Vrea mai multe discuţii. Pe noi ne interesează să avem guvern instalat până la 31 decembrie”, a completat preşedintele PSD.

El a precizat că PSD nu are altă varianta de rezervă. „Este o propunere pe care toţi am susţinut-o pentru că ne da încredere tuturor. Cred că cu doamna Shhaideh vrea să vorbească. Eram pregătiţi să le finalizăm astăzi după anunţ. Nu vreau să purtam discuţii până nu vedem premierul desemnat. Dacă vreun lider PSD şi vreun membru PSD va acceptă propunerea preşedintelui, va fi exclus din partid”, a spus Dragnea.