Misterul zgomotului puternic care i-a speriat pe locuitorii mai multor comune. Se pare că a căzut un metorit!

“Se pare că avem un nou fragment (de meteorit, etc) căzut în Iași! Vedeți imaginea alăturată! Cu un an în urmă deasupra Iașului un meteorit se dezintegra la mare înălțime și a produs un zgomot puternic pe o rază de cel puțin 80 Km. Astăzi, se pare că s-a întimplat din nou!!!! La ora 13:15 la sud de Iași, s-a resimțit un zgomot puternic, caracteristic unei explozii mari. În perimetrul satului Ipatele, com Ipatele. Casele/clădirile nu ar fi vibrat atât de tare dar pe acoperișul unei case au fost recuperate bucăți de rocă „negricioase, una prezintă irizatii argintii, friabile” – după cum mi-a afirmat prietenul meu, Ciprian Ifteme, cel care le-a recuperat. Urmează să le preiau și să le investighez. După primele informații, ar rezulta că a fost din nou un meteorit, direcția de cădere ar fi fost Scânteia-Ipatele-Țibănești-Tansa/Voinești. Rog populația să menționeze ora și locul de unde a fost perceput zgomotul ca să reconstitui traiectoria și alte date de interes științific“, a scris pe Facebook Silviu Gurlui, profesor de Fizică la Universitatea Al I Cuza din Iași.



Mai mulți oameni au comentat la postarea lui, spunând că au auzit un zgomot foarte puternic și toți au indicat aceeași oră, 13.15. Cei care au comentat au menționat locuri diferite din județ unde se aflau când s-a auzit explozia.

sursa: digi24.ro