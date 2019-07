Zeci de turiști timișoreni se plâng că au plătit un zbor direct din Grecia, dar au fost plimbați prin aeroportul din București

Proaspăt întorși dintr-un sejur pe insula grecească Zakynthos, câteva zeci de timișoreni au intrat pe Facebook nu ca să-și împărtășească impresiile de vacanță cu prietenii virtuali, ci ca să-și exprime nemulțumirea vis a vis de disconfortul de care au avut parte pe durata zborului către casă. Nu mai puțin de 31 de clienți ai companiei de turism Christian Tour, organizatoarea sejurului acestora în perioada 21-28 iunie, s-au reunit într-un grup pe Facebook intitulat “Zakynthos București Timișoara”. De existența acestui grup am aflat de la un alt timișorean, C.I., care se aflase în același avion charter la zborul de întoarcere, din 28 iunie, dar care plecase spre Zakynthos în 14 iunie, optând pentru un sejur de 14 zile.

Plimbat prin aeroportul din București și la plecare, și la întoarcere

Domnul C.I. ne-a povestit ce s-a întâmplat cu ocazia zborurilor către și dinspre Grecia: “La dus, ne-au anunțat cu două zile înainte că o să aibă escală la București, unde vor mai urca niște pasageri și de-acolo mergem mai departe. Ne-au dat jos și la dus, pentru că trebuia să schimbe o roată. Ne-au plimbat prin aeroport, pe o căldură infernală, dar am trecut-o cu vederea, am rămas pe aceleași locuri, totul a fost în regulă. La întoarcere, însă, am decolat la ora 22 de la Zakynthos și am ajuns către 4 dimineața acasă. În București iar ne-au dat jos, deși ne-au promis că nu vom fi dați jos, ci că vor coborî cei din București și zborul va continua. Noi urma să rămânem în avion, dar n-a fost așa, ne-au dat jos din avion. Au venit femeile de serviciu și au făcut curățenie. Bagajele mari au rămas în cală, noi am coborât doar cu bagajele de mână. S-a schimbat tot echipajul, inclusiv pilotul. Am făcut tot turul aeroportului, am făcut un nou check-in și am primit un nou bilet. Aveam bilete luate Zakynthos – Timișoara și de la București am primit alte bilete până la Timișoara. Alte bilete cu alte locuri. Nu se poate să faci aproape cinci ore din Zakynthos la Timișoara, când un zbor direct este până în două ore”.

Revoltă în mediul virtual

Puși în temă de interlocutorul nostru, am intrat pe grupul pasagerilor zborului cu probleme, selectând câteva replici postate de aceștia:

L.A. – “Ce rost avea emiterea unor bilete noi Otopeni – Timișoara atâta timp cât aveam bilete dus întors Timișoara – Zakynthos? Ceva nu se leagă!”;

R.I. -“Indiferent de problema care a fost la București, noi am avut zbor direct prin agenție… Cel puțin așa spuneau Christian Tour”;

D.S. – “Clar. Ăsta este în fapt scopul acestui grup… Să arătăm că una am știut când am plătit, alta am primit…”;

R.I. (postează un mesaj primit înainte de plecarea în Grecia de la agenția parteneră a Christian Tour, de la care a achiziționat pachetul turistic): „Bună ziua! Vă informăm că, din motive obiective, Christian Tour a anunțat modificarea orarului pentru zborurile Timișoara – Zakynthos – Timișoara. Noul orar este tur: Timișoara 18:25-21:15 Zakynthos (stop tehnic pe Otopeni 19:10-19:40), retur: Zakynthos 22:00-00:50 Timișoara (stop tehnic Otopeni 23:35-00:05). Pe durata stopului tehnic pasagerii rămân în aeronavă. Nu este necesară înlocuirea biletelor”;

G.A. – “Pe durata <<stopului tehnic>>, am fost obligați să părăsim aeronava. Personalul de bord a <<explicat>> că așa au primit instucțiuni de la sol!!”;

I.N. – “Am fost mințiți cu nerușinare de toată lumea, atât Christian Tour, cât și cei din aeroport”;

R.I. – “Precis se știa de la bun început de aceste minciuni, dar au ales să ne înjosească în ultimul hal”;

G.A. – “Citez <<turiștii nu se dau jos din aeronavă>>, după miezul nopții de la copii de 10 luni până la o persoană cu probleme medicale la coloană. Toți am fost <<evacuați>> cu bagajele de mână!!”.

“O regretabilă eroare de comunicare”

Pasul următor a fost să contactăm compania de turism: am expediat un e-mail pe adresa purtătorului de cuvânt al Christian Tour, Raluca Hatmanu, căreia i-am expus situația, solicitându-i să ne furnizeze punctul de vedere al companiei cu privire la disconfortul resimțit de clienții săi cu ocazia zborului din 28 iunie.

Răspunsul acesteia a venit prompt, vi-l prezentăm în continuare: “După cum bine știți, agenția turoperatoare nu poate fi făcută responsabilă pentru ceea ce se întâmplă în zona aeroportuară, unde funcționează regulile aeroportului și ale companiilor aeriene. Și noi am cerut lămuriri partenerilor noștri cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe Aeroportul Otopeni la zborul retur din Zakynthos, tocmai pentru că procedura stabilită era foarte clară și era aceea comunicată turiștilor noștri: stop tehnic la București, călătorii nu părăsesc aeronava și după scurt timp decolează spre casă. Însă, în data de 28.06, a apărut o problemă tehnică la trenul de aterizare a aeronavei, despre care compania aeriană ne-a comunicat ulterior. Decizia luată de reprezentanții companiei a fost aceea ca pasagerii să coboare din aeronavă, astfel încât defecțiunea să fie remediată și zborul să continue fără probleme.

Compania aeriană ne-a transmis ulterior că a fost o regretabilă eroare de comunicare (vă redau în cele ce urmează, între ghilimele, din comunicarea companiei): <<Pasagerii au fost informați de către echipajul de zbor că motivul debarcării lor este controlul vamal și nu intervenția tehnică. Nu a fost în intenția noastră să îi dezinformăm pe pasageri, cu siguranță ar fi înțeles situația neprevăzută apărută, schimbarea roții s-a făcut pentru a opera în condiții de siguranță pentru care nu facem rabat>>. Bineînțeles că ne pare rău pentru disconfortul creat, dar a fost o situație excepțională, care a impus măsuri excepționale. Sunteți de acord cu noi că siguranța călătorilor este mai importantă decât orice altceva. Turiștii ne acordă încrederea lor, drept pentru care principala noastră grijă este ca ei să aibă o vacanță perfectă și să ajungă în siguranță înapoi acasă”.

Aeroportul din Zakynthos e mic, zborurile din Timișoara și București au fost comasate

În ciuda faptului că răspunsul a sosit cu promptitudine, am considerat că mai sunt necesare câteva lămuriri, drept pentru care am reluat dialogul cu purtătorul de cuvânt al Christian Tour, de data aceasta pe whatsapp. I-am trimis un set de trei întrebări:

“1. Clienții Christian Tour știau, atunci când au achiziționat pachetul turistic, că vor avea zbor direct Timișoara – Zakynthos și retur. În fond, acesta e și specificul unui zbor charter, nu are escală. Dar, cu câteva zile înainte de plecare, au aflat că va exista și o escală la București, în 21 iunie, respectiv, la întoarcere, în 28 iunie, un stop tehnic care nu va necesita coborârea lor din avion. Pasagerii timișoreni susțin însă că acest stop tehnic nu a însemnat altceva decât o escală clasică, pentru îmbarcarea altor pasageri din București. De altfel, din informațiile noastre, acest lucru (stopul tehnic la București) s-a repetat și cu alte serii de pasageri din Timișoara. Întrebare: de ce nu li s-a precizat clienților în momentul achiziționării pachetului turistic faptul că nu vor avea un zbor direct de o oră și jumătate, ci că va exista o escală la București, atâta vreme cât acest lucru nu a reprezentat un caz de forță majoră, din moment ce se repetă regulat? Întrebare: dacă stopul tehnic/escala la București a fost o situație despre care Christian Tour a aflat, de fiecare dată, doar cu câteva zile înaintea zborului, moment în care și-a anunțat, pe mail, clienții, cum de printre pasageri, atât la dus, cât și la întoarcere, s-au aflat și pasageri din București, care urmau să urce / să coboare acolo? Este evident că aceștia știau, spre deosebire de pasagerii din Timișoara, încă din momentul achiziționării pachetelor, că avionul va face escală la București.

2. Dacă în noaptea de 28 iunie a fost vorba de o situație neprevazută, de natură tehnică, de ce a fost necesar ca pasagerii din Timișoara să fie plimbați prin tot aeroportul din București și au fost supuși controlului vamal, din moment ce acest lucru se putea face și la Timișoara, la finalul călătoriei?

3. Din moment ce pasagerii au avut bilete eliberate pe ruta Zakynthos – Timisoara, de ce a fost nevoie să primească alte bilete, cu alte locuri, în noaptea de 28 iunie, în aeroport, pe ruta București – Timișoara?

Răspunsurile au venit, și de această dată, la fel de prompt:

“1. Agenția a informat turiștii în privința acestei modificări de operare. Informarea a fost trimisă și către agențiile partenere, care revând vacanțe de la Christian Tour și care au obligația, la rândul lor, să informeze turiștii cu privire la această modificare.

2. Nu vorbim despre o escală, ci de un stop tehnic, pentru că pasagerii nu coboară din aeronavă și nu se îmbarcă într-un alt avion, ci doar așteaptă preluarea altor călători. Astfel de situații se întâlnesc des în aviație, inclusiv atunci când o aeronavă trebuie să fie alimentată sau în cazuri de intemperii (furtună, ceață etc.).

3. Motivul pentru care a fost făcută această modificare de zbor este din cauza faptului că operatorul aerian cu care organizăm acest charter nu a obținut sloturi (n.r. – slotul este <<permisiunea dată de un coordonator pentru utilizarea tuturor elementelor infrastructurii aeroportuare necesare pentru operarea unui serviciu aerian pe un aeroport coordonat la o dată și oră specificate, în scopul aterizării sau decolării>>) de la aeroportul pe care trebuie să aterizeze (Zakynthos) după repetate și inutile încercări. Ca ordin de mărime, aeroportul din Zakynthos este de dimensiunile Aeroportului Băneasa, iar în sezon aproximativ 50 de avioane aterizează zilnic pe singura pistă de care dispune. Prin urmare, compania a obtinut slot pentru un singur charter către Zakynthos și de aceea am decis să cumulăm cele două zboruri (Otopeni și Timișoara), chiar dacă acest lucru a însemnat pentru Christian Tour un cost suplimentar substanțial, care nu s-a regăsit în prețul pachetului turistic achitat de clienți”.

“A fost decizia comandantului aeronavei ca pasagerii să fie coborâți din avion și să efectueze controlul vamal”

Profitând de disponibilitatea purtătoarei de cuvânt a Christian Tour de a încerca să lămurească toate aspectele, am insistat asupra unor chestiuni, rezultând dialogul pe care-l redăm în continuare.

Renașterea bănățeană: Clienții au fost informați înainte de efectuarea zborului, nu înainte de achiziționarea pachetelor.

Christian Tour: Aceasta pentru că la momentul achiziționării pachetului noi știam că avem slot pentru ambele chartere, conform contractului cu compania aeriană.

R.b.: Nu mi-ați răspuns cu privire la necesitatea efectuării controlului vamal și plimbarea prin aeroportul din București a pasagerilor din Timișoara și nici cu privire la emiterea unor noi bilete de călătorie cu locuri noi pe ruta București – Timișoara, deși oamenii aveau bilete pe ruta Zakynthos – Timișoara.

C.T.: În ceea ce privește controlul vamal, v-am transmis deja răspunsul companiei aeriene, potrivit căruia a fost o eroare de comunicare regretabilă, dar că a fost decizia comandantului aeronavei ca pasagerii să fie coborâți din avion și să treacă din nou prin acest control. Nici acest lucru (n.r. – emiterea altor bilete) nu a ținut de noi. Am aflat ulterior de la turiști că li s-au dat alte locuri.

R.b..: Putem informa cititorii că timișorenii care vor să zboare în Zakynthos trebuie să se aștepte la stopul tehnic din București? În cazul în care atunci când achiziționează pachetele nu li se spune…

C.T.: Vă asigur că, dupa decizia de a continua această cursă cu stop la București, toti turiștii care au cumpărat ulterior au fost informați. Nu au fost informați cei care au cumpărat anterior, de exemplu în perioada de EB (n.r. – early booking), pentru că nici noi nu știam acest aspect”.