Zeci de români, blocaţi ore în şir pe aeroport: „Fără cazare, fără apă, stăm pe jos!”

Vacanţă cu probleme pentru zeci de români care călătoreau cu avionul. Deşi aeronava era programată să decoleze la ora 22, în cursul serii de vineri, zborul a fost întârziat în primă fază până la ora 23.

Ulterior, s-a anunţat existenţa unei probleme tehnice la bordul aeronavei, iar călătorii au fost debarcaţi în aşteptarea rezolvării problemei, a precizat pentru Observator un pasager al aeronavei.

„Sunt în aeroport, în Liverpool, Anglia, de ieri de la ora 18. Trebuia să decolăm la ora 22:20, a am fost anunţaţi că este stare de urgenţă în aeroport și trebuie să aşteptăm. Am urcat la bord la 23:00 şi am fost anunțați că avem o mica problemă, iar după multe așteptări, la ora 24, ne-au spus să coborâm, deoarece nu pot găsi un tehnician care să rezolve problema. Ne-au spus că o să găsească o altă aeronavă şi vom fi cazați la hotel. De-abia la ora 5 persoanele cu minori au fost trimiși la hotel, iar cei singuri am rămas până la ora actuală în aeroport. Am fost anunțați că la 13:40 se decolează iar acum 20 de minute iar am fost anunțați că întârziem. Fără cazare, fără apă, fără informaţii, stam pe jos”, a precizat acesta.

Aeronava avea ca destinație orașul Iași. Până la urmă, avionul s-a ridicat de la sol sâmbătă seara, la ora 18.00.

Compania aeriană care operează zborul nu a foăcut niciun comentariu.