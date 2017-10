Wizz Air, modificări de proporţii privind politica bagajelor. Ce trebuie să știe de acum pasagerii

Cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, Wizz Air, a introdus noua politică de bagaje care permite tuturor pasagerilor să călătorească gratuit cu un bagaj mare de mână, potrivit DIGI24.

Pasagerii vor avea automat dreptul de a aduce la bordul aeronavei un singur bagaj de mână cu dimensiuni maxime de 55x40x23cm și o greutate maximă de 10kg ca parte a prețului biletului lor. De asemenea, vor putea să aibă asupra lor articole de tip „duty free” achiziționate în aeroport, după controlul de Securitate.

Pentru acei pasageri care doresc să beneficieze de bagaje suplimentare, serviciul WIZZ Priority le permite să aducă la bord un bagaj adiţional mic care să fie amplasat sub scaun, cu dimensiuni maxime de 40x30x18cm. Acest serviciu le garantează că bagajul de mână gratuit va fi plasat în cabină şi le permite pasagerilor să se afle printre primii în aeronavă (să sară peste coada de la îmbarcare). (Serviciul WIZZ Priority este, de asemenea, disponibil pentru pasagerii care achiziţionează WIZZ Go, WIZZ Plus şi WIZZ Privilege Pass).

„La Wizz Air satisfacţia pasagerilor este prioritatea noastră şi tocmai din acest motiv am ascultat opiniile lor, iar acum le oferim la fiecare bilet cumpărat posibilitatea de a beneficia de un bagaj de mână mai mare gratuit. Am oferit cu această ocazie un nou exemplu al angajamentului companiei de a oferi clienților cea mai bună experienţă de zbor din clasă, din momentul în care își rezervă zborul şi până la aterizarea la destinația dorită.”, a declarat Johan Eidhagen, Wizz Air Chief Marketing Officer.

Sursa: stiripesurse.ro