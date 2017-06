(VIDEO!) Celebrul preot cântăreţ Cristian Pomohaci, înregistrat în timp ce presa un minor să facă sex cu el: „Te plătesc pentru sex, arată-mi…!”

Un nou scandal zguduie Biserica Ortodoxă. Celebrul preot cântăreţ Cristian Pomohaci, vedetă a televiziunilor de muzică populară, a fost înregistrat în timp ce încerca să convingă un minor să întreţină relaţii homosexuale cu el. Preotul îi cere băiatului să îi arate „ciocanul”, îl întreabă dacă „e spălată” și îi spune că îi dă bani dacă îi cedează.

Povestea a fost făcută publică vineri seară de siteul ziardecluj.ro, potrivit căruia pe înregistrare se aude preotul în timpul unei conversaţii cu un anumit Flaviu, un băiat care la vremea conversaţiei ar fi avut 17 ani.

„Când mi-o arăţi? Amu e spălată, nu mi-o arăţi!?”, îl întreabă preotul la un moment dat pe minor, iar când acesta îl întreabă ce să îi arate, Pomohaci răspunde: „Ce să îmi arăţi? Păi, ciocanul…”. „Uite-te ce speriat e… Gândeşti că e o căprioară… Vai… Aşa eşti, da!”, a remarcat Pomohaci.

Pe înregistrare se aude cum bărbatul îi face avansuri pe faţă interlocutorului său, recunoscând, în aceeaşi conversaţie, că îi plac bărbaţii. „Ce fain eşti, copile, mor! Dumnezeule, ce fain eşti!”, i-a spus preotul.

Cu toate că băiatul îi spune că nu a împlinit încă 18 ani, Pomohaci trece peste detaliu şi îi face avansuri în continuare, spunându-i că încă de când l-a văzut prima oară s-a simţit atras de el.

„Hai să îţi spun ceva! Aş putea să am bărbaţi, să fie aici după maşină şi o remorcuţă încărcată! Nu îmi trebuie! Dar, încă o dată, între mine şi tine a fost ceva special! Parcă te-am aşteptat din veşnicie! Ţi-am mai spus o dată şi ai crezut că zic nebunie!”, a spus el.

Conform sursei citate, preotul l-a îndemnat pe minor să-i facă cunoştinţă cu bărbaţi homosexuali care se prostituează şi chiar îl îndeamnă pe minor să se prostitueze la rândul său. „Depinde de ceea ce ştii să faci! Încă o dată, dacă între noi o să fie, Flaviu, numai drag, de exemplu, facem sex, te plătesc pentru sex!”, i-a mai spus preotul.



Deocamdată nu a apărut o reacţie a lui Pomohaci la înregistrările prezentate de site-ul citat, însă IPS Irineu Bistriţeanul, Arhiepiscopul Albei-Iulia, s-a arătat consternat. Acesta a precizat că Pomohaci are „foarte multe abateri” şi că „era dosarul pregătit pentru caterisirea lui, dar nu ne am grăbit pentru că am crezut că se îndreaptă”.

„Ce a făcut el, ma refer auzind înregistrarea, este un mare păcat, foarte mare păcat. Un preot care face aşa ceva se face vinovat de cădere din har şi nu mai este vrednic de haina preoţească şi să slujească la masa Sfântului Altar sau să invoce Duhul Sfânt. Indubitabil, Cristian Pomohaci trebuie să fie oprit de la săvârşirea celor sfinte conform canoanelor Bisericii Ortodoxe a Răsăritului”, a declarat arhiepiscopul.

