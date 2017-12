Viaţa neagră a bănăţencelor care fac un ban alb

Îngrijirea bătrânilor din Germania şi Austria este, ce-i drept, o îndeletnicire bănoasă, dacă o raportăm la veniturile din România, însă nu-i deloc o treabă simplă.

Este, de fapt, aproape o muncă de sclav, lucru iarăşi ştiut de femeile care o fac sau de cei care au neamuri sau cunoştinţe printre numeroasele românce care au intrat în branşă sau măcar au citit din când în când relatările despre aceste probleme. Au apărut în ultimii ani mai multe firme care intermediază munca în străinătate. Unele serioase, altele… ţepare!

Pusă să stea 24 de ore din 24 cu ochii pe nişte bătrâni demenţi

O timişoreancă ne-a vizitat la redacţie pentru a ne povesti păţaniile proprii, nu tocmai fericite, după ce a apelat la serviciile unei firme din Austria, care este condusă de o româncă.

„Fac de un an şi jumătate această muncă. Ultima dată când am fost în Austria ştiam, la plecare, că voi îngriji un bătrân foarte dificil, care suferă de demenţă. Când am ajuns, am aflat că sunt, de fapt, doi bătrâni pe care trebuie să-i îngrijesc, soţ şi soţie, în vârstă de circa 80 de ani. Şi amândoi aveau probleme psihice. Trebuia să stau cu ei practic zi şi noapte, pentru că nu aveau aproape deloc control. Mai ales el. Cu ea puteam să mă înţeleg cât de cât, dar cu foarte mare greutate.

De exemplu, scoteau toată mâncarea din frigider sau deschideau aragazul şi îl lăsau aşa. În plus, nici cu nepoata lor, care le făcea din când în când cumpărăturile, nu m-am putut înţelege.

Pretindea să mânânc dimineaţa doar o felie de pâine prăjită, unsă cu unt, iar la prânz o supă, la fel ca bătrânii. Mi-a spus că la ei nu se obişnuieşte să se mânânce seara. A fost foarte uimită când eu am sugertat să îmi cumpere un salam de la magazin.

Prin contract, aveam dreptul la o diurnă în valoare de zece euro, pe lângă suma de 1.100 de euro, convenită pentru o lună. Dar cel mai mare necaz a fost că nu aveam, practic, nici o clipă liberă! Opt ore de somn şi două libere după-amiaza sunt prevăzute pentru toţi cei care îngrijesc bătrâni.

Dar eu nu puteam absolut deloc să mă odihnesc, nici vorbă să mai ies două ore din casă. Trebuia să stau, de fapt, o lună întreagă în casa celor doi bătrâni şi să am grijă de ei 24 de ore din 24. Am rezistat doar o săptămână şi am sunat-o pe doamna de la firma de intermediere, o oarecare Raluca. Mi-a spus că va găsi pe altcineva care să se ocupe de cei doi bătrâni şi mie îmi va oferi un nou angajament.

Dar a venit după mine o maşină şi mi s-a spus că trebuie să plec în ţară. Când am sunat-o din nou pe cea de la firmă, să-mi cer banii pentru săptămâna lucrată, mi-a explicat că nu primesc nici un ban dacă nu muncesc o lună întreagă. Şi nu am primit”, ne relatează timişoreanca. Doreşte să-şi păstreze anonimatul, de teamă că, dezvăluindu-şi identitatea, s-ar putea să nu mai primească un angajament în Austria. Şi nu e singura experienţă negativă prin care a trecut. Cei care conduc firme de intermediere pretind adesea şpăgi. Le-a dat, când i s-au cerut. De regulă, firmele de acest tip sunt înmatriculate în Austria, dar aparţin unor românce care pe vremuri au fost şi ele îngrijitoare de bătrâni.

Păgubită cu peste 1.000 de euro

Femeia care ni s-a adresat a acumulat o datorie de peste 1.000 de euro către statul austriac, dar nu din vina ei. „Este o asigurare în valoare de 208 euro pe lună, pe care trebuie să o plătim și în lunile în care lucrăm, dar și în cele când stăm acasă.

În contractul cu firma de intermediere se prevede că aceasta trebuie să plătească asigurarea, nu eu. După ce am aflat că banii nu au fost virați, iar statul austriac mi-i impută mie, am luat legătura cu firma, dar nu mi s-a dat o explicație clară”, afirmă femeia. Îi e lehamite și o intrigă cel mai mult că nimeni din România nu sare în ajutorul amărâtelor care sunt tratate ca sclavele în Austria. O întrebăm de ce nu a luat legătura cu instituția austriacă abilitată cu reglementarea problemelor de muncă. „Este uşor de zis, dar greu de făcut. Mergem de multe ori în localităţi foarte izolate şi efectiv nu avem timp să ne deplasăm pentru a face o plângere unde trebuie. Suntem duse cu maşina la o adresă şi luate după o lună de acolo, după care venim direct în ţară”, ne răspunde.

Este doar una dintre zecile de mii de românce care s-au dus să îngrijească bătrâni în Occident. Şi nu e singura care se plânge de greutăţi mari, dar şi de neregulile de pe filieră. Unele românce, de exemplu, au fost agresate de bătrânii bolnavi psihic pe care îi îngrijeau. Aceste femei câştigă sume frumuşele, este drept, dar, pe lângă banii respectivi, se aleg cu o puternică uzură fizică şi psihică. Şi multă furie nu pe ţara în care muncesc, care în fond le plăteşte, ci pe cea din care au plecat şi care nu se sinchiseşte deloc dacă sunt exploatate la sânge sau chiar li se fură din bănuţul pentru care muncesc zi şi noapte.

Nereguli constatate la unele firme timişene

„Normal, după Legea 156, plasarea forţei de muncă în străinătate se face prin firme înmatriculate în România. În judeţul nostru sunt înregistrate 152 de firme cu acest obiect de activitate, dar numai 58 funcţionează. În activitatea unora dintre ele am constatat mai multe nereguli.

Unele au încasat bani de la clienţi, după care nu i-au plasat la locul de muncă promis. Au fost şi cazuri în care oamenilor li s-a prezentat un anumit job, după care s-au trezit că primesc altceva de lucru, în condiţii mult mai grele. Anul trecut, de exemplu, am sancţionat şase asemenea firme.

Am dat şi două amenzi mari, una de 10.000, cealaltă de 5.000 de lei, unor firme care şi-au bătut joc de oameni”, susţine Pavel Kasai, inspector-şef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiş. În speţa mai sus prezentată, însă, firma cu bucluc, deşi are o patroană româncă, este înmatriculată în Austria, fiind, deci, pasibilă de sancţiuni doar din partea autorităţilor austriece.