Upgrade My City a tăiat crucile de pe Catedrala Mitropolitană

„Aflat la cea de-a doua ediție, Upgrade My City este programul prin care identificăm, promovăm şi implementăm ideile care pot îmbunătăţi calitatea vieţii în oraş, prin implicarea la scară largă a societăţii civile, companiilor, universităţilor şi administraţiei publice.

În același timp, Upgrade My City are o importantă componentă de dialog, dezbatere și interacțiune, acești pași fiind primii propuși pentru implementarea obiectivelor de mai sus. Upgrade My City Timişoara 2017 va acoperi patru secţiuni derulate în trei etape. Cele patru secţiuni sunt Identitate, Guvernare, Economie și Oameni”.

Cam așa sună prezentarea de pe pagina de internet a evenimentului menționat, care are loc chiar în aceste zile la Timișoara. Foarte frumos, lăudabil și de mare rezonanță, în special pentru organizatori. Atâta doar că în efortul de a prezenta interesul față de orașul de pe Bega a apărut, într-una din paginile de promovare a acțiunilor, și o imagine neașteptată: Catedrala Mitropolitană din Timișoara cu toate crucile de pe turle tăiate. Mai mult, imaginea inițială a fost preluată „de pe internet” fără a cere acordul autorului acesteia.

Ce să însemne acest gest? După ce unul din lanțurile de hypermarketuri și-a făcut reclamă, acum două-trei luni, tăind crucile de pe bisericile ortodoxe din Santorini, a căror imagine figura pe un produs din Grecia, ne-am putea duce cu gândul că organizatorii au dorit, pur și simplu, să atragă atenția asupra lor.

Desigur, situația a fost semnalată iar ulterior cei de la Upgrade My City și-au recunoscut greșeala și și-au cerut scuze „pentru a nu fi insistat mai mult în identificarea autorului uneia dintre imaginile utilizate. La momentul preluării, nu existau date care să ne conducă spre autor. Situaţia a apărut în vâltoarea muncii (…) De asemenea, doar trei lucrări de grafică din peste 40 au presupus intervenţii în fotografia-sursă, iar acest lucru s-a întâmplat nu cu intenţie, ci ca efect al instrumentului folosit pentru editare”.

Cu alte cuvinte, internetul este un fel de sat fără câini, de unde fiecare se poate servi cu ce imagine dorește, ceea ce este bine de știut. Mai mult, aflăm că există instrumente de editare a imaginilor care taie exact crucile de pe bisericile ortodoxe.

Interesant mod de gândire și de promovare tocmai a dezvoltării Timișoarei. Imaginile alăturate nu au, însă, nevoie, de nici o explicație și fiecare poate să interpreteze situația după cugetul propriu.