Unii șefi din instituțiile publice din Timișoara își angajează rudele între ei

Ar fi fost chiar culmea ca, după ce a plasat atâția piloși prin te miri ce birouri și servicii ale Primăriei Timișoara, șefa Serviciului Resurse Umane, Rodica Aurelian, să fi uitat de membrii propriei familii.

Soțul, plasat strategic

Astfel, pe actualul soț al funcționarei cu apartament în Tenerife, pensionarul Florian Aurelian, îl regăsim astăzi în postura de șef serviciu în Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (DASMT). Direcția este păstorită de o altă Rodică, doamna Surducan, om de încredere al șefilor din primărie, al cărei fost soț, Dorel Cojan, a și uitat de câți ani ocupă funcția de șef interimar – adică fără concurs – al Poliției Locale Timișoara.

Revenim la Florian Aurelian: omul a fost extrem de discret în momentul în care și-a completat declarația de avere din noiembrie 2018, menționând doar că este șef serviciu în DASMT. Despre dumnealui s-a mai scris în presă că este șeful Serviciului Resurse Umane în direcția respectivă, doar că, în organigrama instituției, resursele umane apar ca birou, nu ca serviciu. Conform unor surse de încredere, într-adevăr, Florian Aurelian figura la Resurse umane, dar, după articolele din presă, omul a fost plasat în departamentul de control intern, mai departe de ochii curioșilor.

Tehnologic și mai cum?

La fel de discret a fost domnul Aurelian și când a scris la care liceu a desfășurat, în 2017, “activități didactice”, pentru a-și completa pensia lunară de circa 4.600 de lei. În declarație scrie “Liceul Tehnologic Timișoara”, doar că denumirea e prea vagă, fiindcă există mai multe licee tehnologice în oraș. Dacă ar fi să ghicim, ne-am opri asupra Liceului Tehnologic UCECOM “Spiru Haret”, acolo unde directoare este Mirela Goje. Nimeni alta decât mama Patriciei Chelbu Goje, tânăra angajată ilegal în Serviciul Public Creșe de Rodica Aurelian și apoi numită, tot ilegal, prin dispoziția primarului Nicolae Robu, șefă interimară a respectivului serviciu. Ar fi un serviciu contra serviciu ca la carte.

Fiul, angajat la un spital din subordinea primăriei

Și mai avem să vă dezvăluim un serviciu contra serviciu executat după toate regulile artei, cu Rodica Aurelian la butoane. Conform informațiilor postate cu mânuța sa pe site-ul www.linkedin.com, fiul acesteia, Adorian Aurelian, lucrează din luna mai 2013 la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara pe postul de “Internal Control Manager”. Spitalul de copii funcționează în subordinea autorităților locale – primăria și consiliul local -, astfel că n-are sens să mai discutăm despre influența exercitată de șefa Resurselor umane din Primăria Timișoara, Rodica Aurelian, în privința angajărilor făcute – desigur, în urma unor concursuri – de respectivul spital.

Soția managerului spitalului, sub aripa Rodicăi Aurelian

Sigur, poate fi doar o nouă coincidență faptul că, după ce soțul Rodicăi Aurelian a fost angajat la o entitate patronată de autoritățile locale, DASMT, descoperim acum că fiul șefei din Primăria Timișoara a fost angajat în urmă cu șase ani și jumătate de o altă instituție aflată sub tutela municipalității, spitalul de copii.

Dar oare tot coincidență poate fi catalogat și faptul că, la ora actuală, Daniela Adam, soția managerului Spitalului “Louis Țurcanu”, doctorul Ovidiu Adam, este subalterna… Rodicăi Aurelian, ocupând postul de consilier în cadrul Serviciului resurse umane din Primăria Timișoara? Din prima declarație de avere postată pe site-ul primăriei, în ianuarie 2016, reiese că Daniela Adam lucrase până atunci ca inginer, la Aquatim S.A., o altă entitate aflată sub tutela municipalității. Cum trecerea doamnei Adam de la postul de inginer la Aquatim la funcția de consilier la Resurse umane în primărie coroborată cu angajarea lui Adorian Aurelian la spitalul de copii pare mai degrabă o “inginerie” marca Rodica Aurelian decât o reconversie profesională, am încercat să aflăm cum vede întreaga situație managerul spitalului de copii, doctorul Ovidiu Adam.

“Nu cunosc personal fiecare angajat”

Astfel, în urmă cu o săptămână, l-am contactat telefonic pe managerul de la “Louis Țurcanu”, doctorul Ovidiu Adam, rugându-l să ne explice care este exact postul pe care îl ocupă Adorian Aurelian și contextul în care a fost acesta angajat. Primul dialog – au fost trei – cu managerul spitalului de copii a fost următorul: “- Am găsit o mențiune făcută de domnul Adorian Aurelian pe pagina sa de LinkedIn cum că ocupă funcția de <<Internal Control Manager>> la spitalul de copii. Aș vrea să îmi spuneți cu ce se ocupă, de fapt, domnul Aurelian la Spitalul “Louis Țurcanu”.

– N-aș putea să vă spun exact despre ce-i vorba, lăsați-mă să mă documentez, sunt 1.200 de angajați și nu-l cunosc personal pe fiecare. – De acord, dar domnul respectiv are o calitate care-l deosebește de ceilalți 1.199 de angajați… – Nu știu ce calitate are… Repet, lăsați-mă un pic să mă informez la Resurse umane și o să vă spun. Eu acum sunt ieșit din spital, că am fost de gardă și am plecat din spital, dar mâine dimineață mă informez și vă comunic ceea ce mi-ați solicitat”.

Un prim răspuns

Conversația pe care am purtat-o l-a capacitat, însă, pe managerul spitalului de copii, care a revenit, din proprie inițiativă, cu telefonul, după o oră și jumătate: “- Ca să nu vă țin până mâine cu informația, am sunat la Resurse umane. Este angajat la noi pe departamentul de managementul calității și, în prezent, are contractul de muncă suspendat, adică în concediu fără plată”. I-am mulțumit domnului Adam pentru solicitudinea de care a dat dovadă, dar i-am explicat că ne interesează mai multe detalii cu privire la concursul pe care l-a susținut Adorian Aurelian, de genul celor afișate de regulă pe site-ul spitalului – anunțul de concurs, posturile scoase la concurs, condițiile de studii și vechime pentru ocuparea postului, rezultatul selecției de dosare, centralizatorul final cu rezultatele concursului -, detalii care în prezent nu mai sunt postate la vedere pe site, însă există, cu siguranță, în arhiva instituției.

“Internal Control Manager” egal operator calculator

Domnul manager a înțeles, ne-a promis că se va interesa la Departamentul de resurse umane și că va reveni cu telefonul a doua zi. Așa s-a și întâmplat. A doua zi, la 9,30 dimineața, doctorul Adam ne-a sunat, așa cum ne promisese, o veritabilă mostră de promptitudine și solicitudine: “ – Tânărul despre care vorbim a fost angajat în 5.05.2014, în urma unui concurs la care au fost 68 de posturi scoase, el concurând pentru postul de referent debutant cu studii medii, la un compartiment pe care l-am creat nou, pentru că ni l-a cerut ANMCS (n.r. – Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate), pentru acreditarea spitalului, compartimentul de managementul calității. Pentru postul acesta de referent se cereau diplomă de bacalaureat, cunoștințe minime de informatică și limba engleză nivel mediu. – Am înțeles. Și ce făcea acest tânăr practic pe acest post? – Rolul lui este să redacteze pe calculator ce ne cere ANMCS: protocoale, proceduri, tot ce trebuie pentru funcționarea normală a spitalului. – Adică e un fel de operator calculator. – Grosso modo, da… (n.r. – tânărul Adorian trebuie să aibă o deosebită stimă de sine ca să se autointituleze “Internal Control Manager”, când el nu face altceva decât să introducă date în calculator… ) – Și a fost singurul candidat pe postul acesta, nu? – Da, a fost singurul candidat, dar așa s-a întâmplat cam pentru fiecare post, pentru că au fost în total 72 de candidați pentru 68 de posturi. – Dar Adorian Aurelian scrie pe pagina lui de LinkedIn că s-a angajat în luna mai 2013 la spitalul de copii… – O fi scris prost, eu vă spun ce scrie în dosar… – OK, am înțeles. Deci faptul că pe acest post a fost angajat fiul doamnei Rodica Aurelian reprezintă doar o coincidență… – Acum eu nu cred că… da, ce relevanță are asta? A fost o coincidență, probabil…”.

Angajări încrucișate

Este momentul în care decidem să lămurim și ultima coincidență: “- Soția dumneavoastră este subalterna doamnei Aurelian, de asta vă întreb. – Soția mea este subalterna doamnei Aurelian de doi ani. Soția mea a absolvit Ingineria mediului și a lucrat la departamentul școli-spitale, acolo a fost angajată în 2015, nu la doamna Aurelian. Ea a lucrat doi ani la departamentul școli-spitale, ea fiind la bază asistentă medicală, înainte de a fi inginer. – OK, dar nici ingineria mediului, nici asistența medicală nu coincid cu specificul jobului în resurse umane, unde lucrează acum soția dumneavoastră. E o coincidență extrem de mare ca soția dumneavoastră să fie angajată chiar în departamentul de resurse umane condus de doamna Aurelian, care are fiul angajat la spitalul pe care-l conduceți dumneavoastră. Pare un fel de sistem de angajări încrucișate. – Sigur, dumneavoastră aveți libertatea să speculați orice. Dar ce vă pot eu spune este că el (n.r. – Adorian Aurelian), când și-a depus hârtia cu suspendarea contractului de muncă, a anunțat la Resurse umane că în lunile astea cât e suspendat va veni cu hârtia de încetare a contractului. Probabil că și-o fi găsit un loc de muncă mai bine plătit, dacă spuneți că l-ați găsit pe LinkedIn…”.

De la “Internal Control Manager”, la “graphic designer”

Nu știm cât de bine plătit este actualul loc de muncă al fiului Rodicăi Aurelian, cert este că, potrivit informațiilor postate personal de tânărul Adorian pe www.linkedin.com, dumnealui este acum “graphic designer” – culmea, la un alt spital, cel județean de urgență din Arad -, un job care nu are nici o legătură cu postul de referent în managementul calității, pe care îl avea în Spitalul “Louis Țurcanu”.

Un post apărut pe ultima sută de metri

Și, apropo de funcția pe care o ocupa tânărul Adorian la „Louis Țurcanu” am remarcat, parcurgând documentele aferente concursului din luna aprilie 2014 pe care ni le-a trimis, că postul de “referent la Managementul calității serviciilor medicale” pare să fi fost introdus în ultimul moment pe lista posturilor scoase la concurs, acesta figurând pe ultima poziție, 68, după posturile de spălătoreasă, muncitor necalificat bucătărie și paznic. Concurând de unul singur, Adorian Aurelian n-a avut nici o emoție, obținând nota 9 și la proba scrisă, și la interviu…

Ștergerea urmelor, inutilă și patetică

În primul dialog pe care l-am avut cu managerul Ovidiu Adam, acesta încerca să ne convingă că habar n-are cine este Adorian Aurelian, că nu are cum să-i cunoască personal pe toți cei 1.200 de angajați ai spitalului și așa mai departe. Cu toate astea, ce credeți că s-a întâmplat la puțin timp după conversația noastră cu amabilul doctor Adam? Nimic altceva decât că tânărul Adorian Aurelian și-a… șters profilul de pe LinkedIn!

În condițiile în care noi nu l-am contactat nici pe Adorian, nici pe mama lui, cine să-l fi avertizat oare pe autointitulatul “Internal Control Manager” că suntem interesați de pagina lui de pe www.linkedin.com? Sau și dispariția profilului e, iarăși, o coincidență?

Înainte să vorbim cu doctorul Ovidiu Adam, pagina de LinkedIn a lui Adorian Aurelian era activă, iar la scurt timp după conversația noastră cu managerul spitalului de copii, profilul fiului Rodicăi Aurelian a dispărut de pe site-ul respectiv

În loc de epilog, o remarcă adresată protagoniștilor articolelor noastre: ștergerea urmelor după ce am început să punem întrebări este pe cât de patetică, pe atât de inutilă…