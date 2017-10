Un timişorean ţepuit îşi spune povestea: „Cum mi-am luat zece beri cu 12.200 de euro, crezând că-mi iau Suzuki Vitara”

Scandalul izbucnit la sfârșitul lunii septembrie la Timișoara, unde dealerul autorizat Suzuki România – Sara Motors – a lăsat o grămadă de clienți cu buzele umflate, a făcut valuri până la București. Compania Suzuki România a pus capăt colaborării cu reprezentanța auto de pe Calea Lugojului, anunțând acest lucru și printr-un comunicat de presă.

Filiala din România a concernului japonez a considerat, astfel, că acest gest rezolvă lucrurile, sfătuindu-i pe păgubiți să-și rezolve problema pe cont propriu cu țeparii din Timișoara. Cu alte cuvinte, șefii Suzuki România s-au spălat elegant pe mâini și privesc doar înainte, luând de bună zicala „Cele rele să se spele, cele bune să se-adune”. Păi și cu „onoarea nereperată” a brandului japonez cum rămâne?!

Sigur, domnii și doamnele de la București mizează pe distanța care îi separă de compania-mamă din Țara Soarelui Răsare însă, în epoca digitalizării, s-ar putea ca socotelile lor să fie date peste cap…

Haz de necaz

Zilele trecute ne-a călcat pragul redacției unul dintre timișorenii care au visat că vor conduce o mașină marca Suzuki, dar s-au trezit în plin coșmar. Tânărul păgubit speră ca, printr-o scrisoare deschisă, să îi determine pe cei din conducerea Suzuki România să conștientizeze că nu se reprezintă doar pe ei înșiși în acele joburi bine plătite, ci, în primul rând, o companie de talie mondială cu o reputație deosebită!

Și țepuit de Sara Motors, și poprit de ANAF

Dezamăgit și furios, dar și autoironic în același timp, tânărul timișorean începe direct: „Mă numesc Sorin Petrița și am dat pe zece beri 12.200 euro. Și încă mai am de plată la ele. Azi mi-a venit scrisoare de la ANAF. Eu mai am de dat aproximativ 2.800 de euro pentru un Suzuki Vitara, către Sara Motors Timișoara, iar ei mai au de dat bani la ANAF. Aceasta din urmă, sesizând că mai are bani de luat, s-a gândit să-i sară pe Sara Motors SA din schemă și să își ia banii direct de la mine. Dar revin la subiect, ca să înțelegeți cum s-a ajuns la asta”.

Toată vara cu bere Sara

Și acum să intrăm în poveste: „În 27.06.2017 am încheiat cu RS Sara Motors SA, dealer autorizat Suzuki România în acel moment, un contract de vânzare-cumpărare, pe numele soției, prin care ne angajam să plătim echivalentul a 14.500 euro plus o rablă, pentru un autoturism Suzuki Vitara 1.6 Passion 2WD AT. Termenul de livrare stipulat în contract a fost 9-13.10.2017.

Directorul de vânzări al RS Sara Motors SA, Carina Irinel Popescu, a susținut că, pentru a beneficia de discount, plata mașinii trebuie să fie făcută integral înainte de livrarea mașinii. Nici o problemă, zic. Refuzăm politicos ajutorul dânsei cu sugestii de firme de creditare.

Acceptăm totuși două beri, din deja celebra bere Sara (berea respectivă este produsă tot de patronii de la Sara Motors, care au mai multe firme, în domenii diverse – n.r.). Am început să achităm tranșele conform contractului, pe baza proformelor, 34.000 lei, respectiv, 22.675 lei. Am achitat suma de 56.675 lei, echivalentul a aproximativ 12.200 euro, respectând termenele stabilite în contract.

A visat să-și ia Vitara, dar a rămas cu berea Sara

Banii au fost încasați pe mai multe zile, deși i-am dat în două tranșe, dar am înțeles că este ilegal să încasezi mai mult de 5.000 lei/zi. Pentru aceste tranșe am primit bonuri fiscale. În vizitele de ridicare a bonurilor fiscale, am acceptat bucuros berile oferite cadou, marca Sara… De asemenea, am primit <bonus> și culoarea bi-tone, în valoare de 800 euro. Afacere. Am mai primit două beri Sara…”.

Apar primele frisoane

În timp ce dealerul încasa ban după ban, în culise, scandalul mocnea: „În toată această perioadă (27 iunie – 2 octombrie), directorul de vânzări Carina Irinel Popescu a susținut telefonic faptul că mașina noastră a fost comandată și urmează să fie livrată. Ba chiar (să vezi amabilitate!), am fost sunat în 21 septembrie, să mă prezint la ei la sediu, pentru că sunt <ceva probleme cu rabla>.

Fiind în concediu, am ajuns la Sara Motors abia în data de 25 septembrie. Am fost poftit la Carina Popescu în birou, unde mi s-a spus că nu au primit vouchere pentru rablă, că este de vină statul român. Nu am mai primit bere, deja era semn rău… Am citit apoi pe internet că, de fapt, Sara Motors SA nu este acreditată în Programul <Rabla>, totul desfășurându-se prin reprezentanța Suzuki din Vâlcea – Marshal SRL”.

Dracul e chiar așa de negru

Lucrurile se precipită, știrile alarmante venind în cascadă: „Am mers a doua zi la Sara Motors SA să cer lămuriri, deoarece am plătit agentului de vânzări Radu contravaloarea unei rable: <2.000 de lei și ne ocupăm noi de tot>. Acolo am găsit cam 20 de persoane, care se certau cu reprezentanții Sara Motors. Am înțeles că este vorba despre ceva mașini nelivrate.

Eh, zic, se mai întâmplă. Am plecat, urmând să revin când e gata scandalul, nu îmi place să mă cert cu nimeni. Alarmați totuși de un articol apărut pe internet legat de un caz asemănător, am telefonat la Suzuki România să ne interesăm de situația comenzii. Din nefericire, am luat la cunoștință, din discuția avută cu domnul Florin Rușanu (manager de vânzări Suzuki România), că nici măcar nu a fost lansată către Suzuki România comanda conform contractului cu RS Sara Motors SA.

Mai mult, domnul Rușanu mi-a dezvăluit că, de la sfârșitul lunii septembrie, au încetat colaborarea cu dealerul respectiv. Lucru confirmat, de altfel, în 30 septembrie, când Suzuki România a anunțat în presă încetarea relațiilor contractuale cu Sara Motors. Pe de altă parte, Carina Irinel Popescu continua să susțină că mașina a fost comandată și că va fi livrată. Îmi amintesc și acum cum spunea zâmbind: <Nu crede tot ce se spune pe internet>. Din nou, fără bere”.

Spionul din telefon

Planurile de gestionare a situației creionate de păgubiți în mediul online ajung și la cunoștința unui neașteptat „insider”: „Ulterior, coșmarul devenit realitate ne-a făcut să ne interesăm și mai mult de problemele legate de livrarea mașinilor. Pe WhatsApp (aplicație telefonică – n.r.) s-a creat un grup unde se discută intens situația. Am remarcat că din acest grup public face parte și domnul Alin Radu, care a condus… Suzuki România timp de zece ani.

Fostul director general al Suzuki România

s-a infiltrat printre păgubiți

În presă scrie că acesta a fost înlocuit recent de doamna Nicoleta Gerea. Nu înțeleg ce caută domnul Radu pe acest grup, nefăcând parte din grupul păgubiților de Sara Motors S.A. Mai mult, ne explica frumos cum nu are el nici o responsabilitate în toată povestea asta, să nu îl scoatem noi țap ispășitor (?!). Sigur, fără a jigni pe nimeni, am încercat să vorbim cu portarul de la Suzuki România, poate o avea el vreo responsabilitate în toată treaba asta…”.

Naufragiu previzibil

Corabia se scufundă pe Calea Lugojului: „Din păcate, în 2 octombrie, ne-am deplasat la sediul RS Sara Motors SA și am fost informați de domnul Răzvan Șandru (administrator și acționar 98 la sută Sara Motors, împreună cu Carina Irinel Popescu – doi la sută), că distribuitorul are pe rol o cerere de intrare în insolvență, având nenumărate datorii. Doamna Carina nu este de găsit, și-a dat demisia în momentul izbucnirii scandalului.

De asemenea, nici unul dintre agenții de vânzări nu mai este acolo. Am aflat că există un număr mare de clienți cu mașini care nu au fost livrate, nefiind plătite de Sara Motors către furnizor, Suzuki România, companie care refuză să își asume responsabilitatea, punându-ne în situația de a nu ne putea recupera nici banii și nici mașina plătită aproape integral”.

Suzuki România se spală pe mâini

Sesizați de păgubiți cu privire la starea de lucruri de la Timișoara, conducerea Suzuki România pare să se detașeze de întregul scandal: „În situații asemănătoare se află încă 75 de persoane care au achitat integral sau aproape integral autoturisme la sediul RS Sara Motors SA. Reprezentanții Suzuki România au fost contactați de o parte dintre acești clienți, inclusiv de mine, iar după câteva zile de așteptare, am primit răspunsul oficial de la Suzuki România, semnat de directorul general Nicoleta Gerea.

Răspuns care mă lasă perplex: <Conform evidențelor noastre, la data de 10.10.2017, nu avem înregistrată o comandă care să corespundă descrierii menționate în contractul încheiat de dumneavoastră cu SC Sara Motors SA și transmis pe adresa noastră în data de 6.10.2017. În ceea ce privește relația contractuală Suzuki – Sara Motors SA, vă informăm că aceasta a încetat recent și în acest sens vă atașăm comunicatul de presă transmis de către Suzuki România în data de 30 septembrie 2017.

Decizia încetării relației contractuale cu SC Sara Motors SA are la bază, printre altele, și nerespectarea de către SC Sara Motors SA a standardelor de calitate agreate cu Suzuki în ceea ce privește gestionarea relației cu clienții, având în vedere reclamațiile clienților SC Sara Motors SA depuse la sediul societății noastre. Totuși, vă rugăm să aveți în vedere că, pentru a veni în întâmpinarea clienților SC Sara Motors SA care deja au plasat comenzi pentru autovehicule Suzuki, am acordat un timp rezonabil societății SC Sara Motors SRL după încetarea contractului încheiat cu aceasta, pentru a-și putea executa onorabil angajamentele contractuale asumate față de clienții respectivi.

Astfel, SC Sara Motors SA are încă posibilitatea de a achiziționa de la Suzuki și de a livra către clienții săi autoturismele care au fost deja comandate de SC Sara Motors SA la momentul încetării de către Suzuki a contractului încheiat cu aceasta, în măsura în care acestea sunt achitate corespunzător de către SA Sara Motors SA către Suzuki. Vă rugăm să vă adresați în continuare către SC Sara Motors SA pentru a stabili de comun acord modalitatea concretă prin care aceasta își va îndeplini obligațiile asumate contractual față de dumneavoastră.

Regretăm situația creată de către SC Sara Motors SA, fost delear autorizat Suzuki și rămânem în continuare implicați pe cât posibil în gestionarea acesteia în limitele competențelor legale și comerciale de care dispunem>. Vaaai, ce drăguuuț… Oricum, pe această doamnă director Nicoleta Gerea pare că am deranjat-o undeva între pus părul pe bigudiuri și spălatul vaselor, când a dat acest răspuns. Scris așa, pe genunchi, în bătaie de joc. Reprezentând Suzuki România, vorbește când despre SC Sara Motors SRL, când despre SC Sara Motors SA, când despre RS Sara Motors SA”.

Vinovații, un pas în față!

Sorin Petrița încearcă să o trezească la realitate pe doamna cu pricina: „Doamna director general nu pare să înțeleagă următoarele aspecte: 1. Sara Motors SA avea statutul de <dealer autorizat>. Aici sunt cuvintele magice. Orice reprezentanță auto este auditată înainte, există asigurări de risc și așa mai departe. Dacă aș fi vrut să îmi cumpăr o mașină de la Suzuki România, acest lucru nu ar fi fost posibil decât printr-un dealer, desigur, autorizat de dânșii. Nu este ca și cum aș fi avut de ales. De ce nu au dat o hartă, cu dealeri serioși și mai puțin serioși? Să știm și noi, să îi evităm.

Atâta timp cât au apărut la ei pe site, ca fiind autorizați, acolo am mers să ne luăm mașinile. 2. M-am dus să îmi cumpăr un Suzuki Vitara, nu un Sara Motors Vitara! Observați, vă rog, că în toate răspunsurile, noi suntem clienți Sara Motors S.A., nu clienți Suzuki! Nici un detaliu despre cum au făcut auditul, cum s-au obținut acreditările, de când se știa de probleme și așa mai departe.

Dragă doamnă, poate reușiți să ne explicați cum nu ați luat nici o măsură, până la izbucnirea acestui scandal în presă. Livrări nu au mai făcut din luna martie și nu ați avut nimic de zis? Serios?! Dar când ați văzut că din banii încasați integral pe o mașină comandată pe un nume se plătesc datorii mai vechi, nu ați avut nimic de întrebat?”.

Un plan „aproape genial”

La final, timișoreanul face calculele și trage linia: „Avem aproximativ 75 de păgubiți cu sume mai mari de 10.000 euro, banii încasați fiind estimați în jurul a 1.000.000 euro. Sara Motors S.A. refuză să ne arate listele cu banii încasați. Au arătat doar câteva liste parțiale. În condițiile în care aceștia au încetat livrarea de mașini din luna martie 2017, este greu de crezut că cei de la Suzuki România nu știau de situație.

Nu avea cum să reușească o asemenea țeapă fără sprijin de acolo. Se pare că planul a fost cam acesta: 1. Înființăm Sara Motors SRL, mutăm activele de pe SA pe SRL. 2. Vindem cât se poate, cât merge schema tip <Caritas> și, când se prinde lumea, demisii toți și asta e. 3. Băgăm în insolvență Sara Motors SA și ce rămâne împart păgubiții la masa credală. 4. Reluăm activitatea pe noua firmă, cu un milion de euro mai bogați. Aproape genial”.

Sorin Petrița a spus cam tot ce era de spus, noi ne rezumăm la a face doar o remarcă: în Japonia, onoarea nu este doar un concept abstract, iar reprezentanții români ai mega-companiei asiatice trebuie să-și asume responsabilitatea. Nu e necesar să-și facă hara-kiri, e suficient să despăgubească oamenii.