Un timişorean, câştigător al unei licitaţii organizate de Fisc, a rămas cu buza umflată

„De-ar ști omul ce-ar păți, dinainte s-ar păzi” este un proverb românesc care i se potrivește mănușă timișoreanului Mihai Ioniță. Având o suprafață de teren undeva la țară, acesta și-a pus în gând ca, în timpul liber, să practice agricultura, așa încât și-a propus să achiziționeze un tractor.

Cum banii nu îl dau afară din casă, timișoreanul a ales varianta cea mai ieftină: participarea la licitațiile publice organizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care scoate periodic la vânzare bunuri ale diverșilor debitori.

Pe internet – una, la fața locului – alta

Astfel, urmărind cu atenție anunțurile postate de ANAF pe propriul site, Mihai Ioniță a ochit, în urmă cu vreo trei luni, un tractor Steyer din 1996, scos la licitație în municipiul Giurgiu. Fiind foarte departe de casă, timișoreanul și-a împuternicit o rudă din București să-l reprezinte la licitația organizată în data de 7 noiembrie, el fiind, de altfel, singurul înscris și, evident, și „fericitul” câștigător.

Ghilimelele sunt necesare, pentru că, după cum veți vedea în continuare, mica afacere gândită de domnul Ioniță a fost la un pas să se transforme într-o mare țeapă. Greșeala lui Mihai Ioniță a fost că a mers pe încredere, în sensul că s-a bazat pe acuratețea fotografiilor cu tractorul postate pe site-ul ANAF, și nu l-a văzut așa cum arăta în realitate, înainte de participarea la licitație.

Neputând să-și ia prea multe zile de concediu, Mihai Ioniță s-a deplasat la Giurgiu în ultima zi de lucru dinaintea licitației, vineri, 4 noiembrie, când a îndeplinit formalitățile legale, inclusiv achitarea taxei de participare. În aceeași zi, timișoreanul a încercat să vadă și tractorul, aflat sub sechestru, în curtea proprietarului-debitor, o firmă din Giurgiu, însă apelurile sale telefonice către aceasta au rămas fără rezultat, astfel că presat de timp, Mihai Ioniță s-a întors la Timișoara, mizând, cum spuneam mai sus, exclusiv pe corectitudinea imaginilor prezentate pe site-ul ANAF.

Ras, tuns și frezat

Luni, 7 noiembrie, împuternicitul său s-a prezentat la licitație, adjudecându-și tractorul cu suma de 33.000 de lei (39.600 lei cu tot cu TVA), în condițiile în care prețul de pornire a fost 32.775 de lei. Finalmente, împuternicitul timișoreanului a văzut ce-a cumpărat, îl lăsăm pe domnul Ioniță să povestească:

„Luni, după licitație, s-au dus rudele mele să vadă tractorul și m-au sunat și mi-au spus: parbriz spart, geam spart, o roată dezumflată, partea din spate luată jos, tiranți, cilindri, electromotor, alternator, tot ce era, totul era <bărbierit>, astfel încât nu mai puteam să-l folosesc… E adevărat, m-am păcălit că n-am văzut tractorul înainte, dar eu m-am luat după datele și pozele postate pe site-ul ANAF. Eu am văzut altceva acolo. Dacă ei vând apoi o roată cu 9.000 de euro nu mi se pare în regulă…”.

Cumpărătorul devine vânzător

Ce a urmat: „După două săptămâni de la licitație am fost să-l iau, cu scandal, i-am tot cerut fostului proprietar să pună piesele la loc. Am dus tractorul la București, unde l-am evaluat împreună cu rudele mele, că și ele au utilaje agricole și se pricep, și am ajuns la concluzia că trebuie să mai bag încă vreo 9.000 de euro ca să-l aduc în stare de funcționare”.

Tractorul scos la licitație a rămas până la urmă în posesia proprietarului-debitor

Chiar dacă n-a recunoscut că a descompletat tractorul, fostul proprietar n-a riscat un proces penal – pentru că asta urma, în condițiile în care a sustras piese dintr-un bun aflat sub sechestru – și a fost de acord să-l despăgubească pe câștigătorul licitației!

Astfel, în data de 21 noiembrie, Mihai Ioniță i-a revândut tractorul proaspăt achiziționat fostului proprietar-debitor, contra sumei de 44.000 de lei, timișoreanul recuperându-și în acest fel toți banii cheltuiți cu această pseudo-afacere.

Un plan bine ticluit

„Cealaltă soluție era să-l dau în judecată, dar cu ce mă ajuta pe mine judecata cu unul care are datorii de miliarde de lei vechi și bunurile sub sechestru?!”, ne-a mai declarat domnul Ioniță, resemnat dar mulțumit în același timp că n-a rămas și fără tractor, și fără bani.

Din toată această afacere, timișoreanul a câștigat… experiență, în timp ce ANAF s-a ales cu suma de bani dorită, iar proprietarul-debitor și-a atins obiectivul de a rămâne cu tractorul în curtea sa. Practic, prevederile legale care interzic debitorului sau rudelor sale să participe la licitația în care sunt scoase la vânzare bunurile acestuia au fost eludate cu grație în acest caz, fiindcă, până la urmă, debitorul a obținut ce-a vrut…

Mai mult ca sigur că, și dacă Mihai Ioniță ar fi văzut tractorul înainte de licitație, din moment ce utilajul era în curtea debitorului, acesta putea foarte bine să-l descompleteze și după vizita timișoreanului.

Mihai Ioniță a dorit să facă publică pățania sa, pe de o parte, pentru a-i avertiza astfel pe alți participanți la licitațiile publice organizate de ANAF să nu ia de bune fotografiile postate pe site-ul agenției, iar pe de altă parte, pentru a sugera Ministerului Finanțelor Publice să-și revizuiască strategia de a păstra bunurile mobile în curțile proprietarilor-debitori, fiind de preferat ca ANAF-urile din întreaga țară să posede propriile spații de depozitare a bunurilor sechestrate.

Şi la Timișoara, ca în toată țara

În ce ne privește, ne îndoim că acest deziderat va fi realizabil, în condițiile în care legislația în materie permite ca proprietarii-debitori să fie cei care păstrează bunurile sechestrate până la data licitației. Vă prezentăm, în acest sens, răspunsul primit de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara:

„Bunurile mobile sechestrate în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în lipsa unui spațiu de depozitare aparținând ANAF, sunt lăsate în custodia debitorilor, în conformitate cu art. 240 din Legea nr. 207/2015 (…) În majoritatea situațiilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timișoara a păstrat bunurile mobile sechestrate în custodia proprietarilor-debitori până la predarea către adjudecatari, în cazul în care au fost scoase la licitație. În cazuri excepționale, dacă nu se identifică nici un custode al bunului supus sechestrului, bunurile mobile sunt depozitate fie în incinta Direcției regionale și a structurilor subordonate acesteia, fie în incinta unui depozitar, în baza unui contract de depozitare, respectiv SC Terra Fruct SRL Arad”.

Așadar ce i s-a întâmplat timișoreanului Mihai Ioniță la Giurgiu i se poate întâmpla oricărui român la Timișoara…