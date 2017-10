Un primar din Timiș vrea să amenajeze o pârtie de schi cu 60.000.000 de euro!

Singurul parc de aventură din județul Timiș realizat de o administrație locală așteaptă de luni bune să își primească turiștii. Cea mai mare problemă o reprezintă drumul de acces, care practic… nu există. Albia noroioasă a unui pârâiaș secat indică drumul către locul unde au fost investiți peste 200.000 de lei din bugetul unei primării.

Potrivit inițiatorilor proiectului, cel mai optimist termen pentru inaugurare poate fi stabilit abia în primăvara anului viitor, adică la un an de la finalizarea lucrărilor. Dificultățile nu se vor opri aici, pentru că turismul – o variantă de a salva zona, în opinia aleșilor locali – nu se poate dezvolta fără locuri de cazare, care sunt în momentul de față aproape inexistente și lipsite de perspectivă… Cu toate acestea, alți bani vor fi investiți în viitor pentru un nou proiect, ceva mai măreț, – o mini-stațiune de schi cu pârtii de aproape cinci kilometri lungime.

O variantă de salvare

Comuna timișeană Nădrag beneficiază de un mediu natural aparte pentru județul nostru. Parțial, frumusețile locului au fost exploatate în Epoca de Aur, însă turismul – practicat la scară mică – a dispărut odată cu aceasta. Dacă aproape toți timișenii care au fost elevi înainte de 1989 au făcut măcar o excursie în zonă, astăzi, foarte puțină lume își mai amintește de localitatea cu iz de stațiune montană.

Aerul curat, pădurile dese și vârful Padeș din zare nu mai înseamnă mare lucru nici pentru cei stabiliți în zonă în perioada în care Nădragul era o rotiță a industriei socialiste. Dacă luăm în calcul ambele sate ale comunei (Nădrag şi Crivina), ajungem la concluzia că un om din șase a plecat să-și câștige pâinea peste hotare. Ceilalți, cu puține excepții, fac naveta la Lugoj sau primesc ajutor social.

”În comună sunt două fabrici de încălțăminte, unde sunt angajate 30, respectiv 12 femei. Unii locuitori fac naveta la Lugoj, iar 500 de persoane lucrează pe dincolo. Din 3.000 de locuitori, 1.000 sunt pensionari, iar 500 studiază în diferite forme de învățământ”, a precizat primarul comunei, Liviu Muntean.

Potrivit acestuia, în ultimul timp, primăria a realizat 72 de locuințe sociale pentru ca urmașii sutelor de muncitori care odinioară au prelucrat metalul și au făcut – prin produsele realizate la ”Ciocanul” – cunoscut numele satului, să aibă un acoperiș deasupra capului. ”Turismul ar fi o variantă care ar salva localitatea.

În vară s-a desfășurat un concurs de biciclete și tot pe aici a fost și traseul Raliului Banatului. Dacă ar merge tursimul poate oameni ar fi interesați să-și ridice pensiuni. În momentul de față, ar fi, oficial, patru camere de cazare și cam tot atâtea la… negru”, spune edilul-șef de la Nădrag. Conform acestuia, în localitate gazul a fost introdus prin 1960, iar în prezent se lucrează la canalizare.

”În 2006, am realizat alimentarea cu apă și, doi ani mai târziu, iluminatul public. În 2014, am asfaltat toate străzile. Anul acesta ne-am ocupat de rețeaua de canalizare în Nădrag. Lucrările sunt finalizate în proporție de 85 la sută și la anul vom porni stația de epurare.

O aventură încă în fază de proiect

În urmă cu un an, administrația locală de la Nădrag anunța demararea unui proiect prin care turismul putea fi reînviat în zonă: primul parc de aventură timișean realizat cu bani de la bugetul local.

”Am început anul trecut. Două luni au durat lucrările, iar investiția a fost de peste 200.000 de lei. În primăvară, toate echipamentele au fost montate”, spune Liviu Muntean. Zona amenajată pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați (și nu 15.000 cât a fost anunțat anterior) cuprinde șase trasee cu elemente suspendate și oferă posibilitatea de folosire a tirolianei.

Când totul a fost pus la punct, autoritățile au realizat că accesul în zonă este anevoios, fiind de fapt o potecă îngustă, trasată de albia unui pârâiaș ce a secat, dar care încă mustește de apă.

”Nu am finalizat parcul de aventură. Mai trebuie efectuată împrejmuirea locului, realizarea căii de acces și montarea unui container pentru vestiare și pentru depozitarea hamurilor. Pentru realizarea gardului trebuie să întocmim un proiect. La anul, în primăvară, sperăm să fie gata. Drumul până acolo ne-am gândit să-l pietruim. Avem o pantă mare de 200-300 de metri”, completează primarul.

Potrivit acestuia, mai intervine o singură problemă în calea turiștilor care vor să-și ia porția de adrenalină de la Nădrag: alegearea unei căi legale de administrare. ”Ne-am gândit să facem un SRL subordonat Consiliului Local care să administreze parcul de aventură pentru că e o problemă cu încasarea taxelor, deoarece primăria nu poate să aibă profit. Inițial am vrut să-l predăm Consiliului Județean Timiș, ca să se ocupe de el prin Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș, dar cei de la CJT ne-au zis să finalizăm noi împrejmuirea și vor mai vedea. Când se va deschide, prețurile vor fi mai mici ca în alte locuri similare. În prezent, vin puțini turiști la cascada de pe Cornet și la un grătar. Unii vin cu bicicleta de la Zolt la Cabana Căprioru”, adaugă Liviu Muntean.

De ce nu și pârtii de schi?

În ciuda faptului că sunt probleme pentru punerea în funcțiune a parcului de aventură, autoritățile locale nu se opresc din a visa îndrăzneț.

”Ne-am dori o pârtie de schi. Investiția ar fi de 60 de milioane de euro. Ne bazăm pe sprijin de la Consiliul Județean Timiș și poate accesăm fonduri UE. Noi ne învecinăm cu localitatea Rușchița, din Caraș-Severin, dar și cu Tomești și am putea amenaja o adevărată zonă turistică. Avem în zonă Munții Poiana Ruscă, mai exact partea nordică a vârfului Padeș. Am calculat și ar veni o pârtie de 4,6 kilometri. Asta ar fi cea mai lungă. Poate facem și altele. Deja am realizat PUG-ul. La noi altitudinea este de peste 1.380 de metri. Sus, ninge în jurul datei de 1 noiembrie, iar jos în sat, la mijlocul acestei luni. Zăpada ține până în februarie-martie”, susține edilul-șef.

Potrivit acestuia, în urmă cu zece ani, schiatul și săniușul reprezentau una dintre bucuriile copilăriei, o pârtie mică fiind ”amenajată” de cei mici pe dealul Negre.

”Și eu, când eram copil, am schiat, dar urcam cu echipamentul în spate. Astăzi, cei mici sunt mai comozi și preferă să se joace la calculator”, spune Liviu Muntean.