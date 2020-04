Un politician de top din vestul țării, prins la pescuit ilegal cu maşina de serviciu. A fost amendat pentru încălcarea ordonanţelor militare.

O postare total surprinzătoare a preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, Pasztor Sandor, făcută joi seară, în care UDMR-istul se cataloghează singur ca fiind nedemn, a stârnit numeroase comentarii şi semne de întrebare pe Facebook, fără a primi însă şi răspunsurile necesare.

„Azi după amiază, pentru o scurtă perioadă, am oprit la pescuit, la un lac situat lângă Oradea. Recunosc că am greşit, deoarece am încălcat reguli valabile pentru noi toţi. Nu trebuia să cedez acestei ispite”, începe postarea lui Pasztor Sandor.

„Poliţia m-a sancţionat justificat, la faţa locului cu o amendă de 5.000 de lei. Mâine dimineaţa, primul lucru pe care am să-l fac va fi plata acestei amenzi şi voi transfera o sumă similară unei asociaţii caritabile”, continuă UDMR-istul, fără a explica în niciun fel sursa căinţei sale şi nici legătura dintre amendă şi donaţia pe care simte nevoia să o facă.

În schimb, şeful CJ Bihor încheie mesajul de o manieră radicală – „Regret sincer atitudinea mea nedemnă şi îmi cer scuze tuturor!” -, fapt care a şi stârnit compasiunea unor internauţi, dispuşi să aprecieze smerenia politicianului şi să-l consoleze cu faptul că „a greşi este omeneşte”. Mesajul a fost preluat şi de pagina oficială de Facebook a UDMR Bihor, culmea, cu mesajul că „Regula este valabilă pentru toată lumea!”. Altfel spus, cine greşeşte plăteşte, chiar şi demnitarii şi politicienii, iar cei oneşti, cum e Pasztor, îşi asumă greşelile…

Evident, însă, că povestea nu este atât de simplă pe cum ar vrea preşedintele Consiliului Judeţean şi liderii UDMR Bihor să o prezinte, într-o acţiune clasică de PR, menită să diminueze prejudiciile de imagine.

În realitate, o echipă a BIHOREANULUI a fost cea care l-a surprins pe Pasztor Sandor, joi după-amiază, încălcând flagrant legea participând la o acţiune de pescuit recreativ pe un lac din Şişterea (com. Cetariu), în care erau angrenate şi maşini de instituţii publice, şi alţi slujbaşi ai statului. Toţi aceştia încălcau cu nonşalanţă restricţiile impuse de starea de urgenţă, în vreme ce oamenii de bună credinţă stau în izolare la casele lor şi îşi limitează ieşirile, pentru a preveni răspândirea infecţiilor cu coronavirus…

Aruncând în public doar jumăăţi de adevăruri, Pasztor nu suflă o vorbă despre detaliile întâmplării, nici despre faptul că, deţinând funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, ar fi trebuit să fie primul care să dea exemplu pozitiv, nici despre implicaţiile penale ale faptelor sale, nici despre compania în care a fost surprins de poliţiştii chemaţi de jurnalişti, nici ce reacţie a avut la locul faptei.

Groful bugetar

Pasztor Sandor a făcut în trecut obiectul mai multor dezvăluiri ale BIHOREANULUI care demonstrau înclinaţia politicianului spre o viaţă de huzur, fuga de responsabilităţi, chiul de la serviciu şi concedii prelungite, unele luate taman în toiul unor crize locale, cum a fost cea legată de dispariţia zborurilor internaţionale de pe Aeroportul Oradea, aflat în subordinea CJ Bihor.

Posesor al unei averi impresionante, compusă din cel puţin 2 vile şi 7 terenuri, valorând peste 1,5 milioane euro, greu de justificat din veniturile exclusive de bugetar, Pasztor s-a remarcat prin excursii exotice, cum ar fi participarea la scufundări nautice alături de membrii unui club exclusivist local, sau la vânători internaţionale şi safari-uri.

La o asemenea vânătoare, în Africa de Sud, în sezonul 2018-2019, şeful CJ Bior s-a prezentat organizatorilor ca fiind „Sandor Pasztor from Hungary”, în baza faptului că este dublu cetăţean, român şi maghiar, şi s-a lăudat cu trofeele, pozându-se aşezat lângă o antilopă împuşcată.