Un orăşel care ţine la… eleganţă

Amenajările de trotuare, realizările de podeţe de acces către case şi de rigole pluviale înierbate pe multe dintre străzile din oraş s-au numărat printre priorităţile din ultima perioadă ale edililor din Sânnicolau Mare, o localitate timişeană în care interesul pentru eleganţa peisajului urban e menţinut mereu la cote înalte.

„Am avut grijă să continuăm lucrările la infrastructură, dar am încercat, în paralel, să mergem mai departe şi cu plantările de arbori. Am optat pentru copaci aspectuoşi, care să se adapteze condiţiilor atmosferice din zona noastră: <<sophora japonica>> sau salcia japoneză, păducelul roşu, arţarul şi frasinul. Am încercat şi cu stejar roşu, vom pune şi tei, dar cel mai mare succes l-am înregistrat cu platanii. Ideea ne-a venit în urma unor vizite prin ţările învecinate.

În Ungaria, la Mako, există o stradă cu platani care arată minunat, iar în Serbia, la Kikinda, aceşti arbori sunt atât de spectaculoşi, încât vara îşi unesc coroanele, formând o boltă umbroasă deasupra drumului, iar efectul vizual este de neuitat.

La Sânnicolau Mare, reînnoirea arboretului a început cu mai multă vreme în urmă, iar platanii plantaţi acum cinci ani au crescut înalţi şi viguroşi, semn că aerul de pe la noi le e prielnic”, ne-a spus Radu Asaftei, viceprimarul localităţii în mijlocul căreia tronează, şi el recent renovat şi deosebit de aspectuos, palatul cu 99 de încăperi, străjuit de un turn în stil medieval.