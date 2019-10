Un om a murit! Managerul Spitalului Judeţean Timişoara şi şeful de la Chirurgie Vasculară se contrazic în declaraţii

Scandal uriaș la Spitalul Județean Timișoara, după ce fiul unui pacient în vârstă de 67 de ani, decedat în urma unui cumul de operații, susține, într-o sesizare scrisă înaintată conducerii instituției, că tatăl său n-a fost operat de medicul Mihai Ionac, șeful Clinicii de Chirurgie Vasculară, ci de o tânără doctoriță angajată cu contract de voluntariat, Ștefana Deznan.

Fiul unui pacient decedat solicită anchetă internă

În sesizarea sa, timișoreanul susține următoarele:

„În data de 1.02.2019, tatăl meu a fost internat în cadrul secției Chirurgie Vasculară, în urma discuției telefonice avute cu domnul profesor Ionac Mihai, în vederea unei intervenții chirurgicale, la recomandarea acestuia, la piciorul stâng.

La data de 4.02.2019, domnul profesor mi-a comunicat că dumnealui îl va opera pe pacientul în cursul zilei, precizându-mi că este o operație banală, fără a implica niciun risc. Sâmbătă, în data de 09.02.2019, am fost înștiințat de către doamna doctor Deznan Ștefana că dânsa l-a operat, deoarece domnul profesor a avut alte activități.

Am ridicat tonul la dumneaei, deoarece tatăl meu avea de miercuri infecție în corp. Dumneaei mi-a spus că, într-adevăr, s-a infectat în timpul operației și că-l va opera dumneaei mâine, dacă o să aibă anestezist, lucru ce nu s-a întâmplat decât luni. După intervenție, am discutat din nou în biroul domnului profesor, care mi-a comunicat că va avea loc a treia intervenție marți sau miercuri.

Miercuri am aflat de la tatăl meu, care în timpul operației nu a fost adormit (anesteziat total), că domnul profesor este un «nesimțit», deoarece în cele trei operații nu a avut timp de el. Miercuri noaptea spre joi (ora 4 dimineața), am fost anunțat că a avut o hemoragie și apoi a decedat”.

Revoltat și în egală măsură afectat de decesul părintelui său, omul i-a solicitat managerului „Județeanului”, medicul Marius Craina, să demareze o anchetă internă care să stabilească adevărul cu privire la ceea ce i s-a întâmplat tatălui său, adică de ce operațiile au fost făcute de alt medic, nu de doctorul Ionac.

Managerul Spitalului Județean a trimis cazul la poliție

Joi dimineață, directorul Craina a discutat cu reprezentanții mass-media prezenți la spital, dând detalii despre acest caz:

“Noi, în momentul în care am primit sesizarea de la aparținător, am înaintat către cei implicați în internarea acelui pacient, în tratamentul acelui pacient, am înaintat o adresă prin care îi rugăm să ne comunice punctul de vedere ca răspuns la sesizarea acelui aparținător.

Am adunat toate actele, datele, le-am înaintat către Consiliul de Etică al spitalului, care se ocupă de analiza unor astfel de cazuri și, de asemenea, având în vedere faptul că se acuză că alt medic a participat la intervenție, am înaintat către organele competente, abilitate, poliție și parchet. Asta este situația astăzi.

Am făcut o plângere la poliție și la parchet, doar am semnalat problema care s-a ridicat și care implică spitalul, urmând ca și organele abilitate să desfășoare cercetarea cuvenită și să stabilească măsurile (…) Asta e problema pe care o semnalează fiul domnului decedat, că medicul Mihai Ionac nu a participat la intervenția chirurgicală.

Acum noi nu suntem nici polițiști, nici procurori, nu avem cum să stabilim acest lucru. Nu au decât cei competenți în astfel de probleme să rezolve. Asta este sesizarea pe care am primit-o, motivul este clar, faptul că nu a participat la intervenția chirurgicală în care era implicat tatăl dumnealui.

Pacientul nu a murit din cauza unei infecții, nici vorbă, pe certificatul de deces apare cauză o complicație hemoragică și un stop cardiorespirator survenit în urma unei hemoragii. Eu regret că s-a ajuns la decesul unui pacient care a fost internat în Spitalul Județean și nu sunt de acord sub nici o formă cu substituirea unei persoane în cursul actului medical (…)

Dacă este vorba de act medical, chiar o intervenție chirurgicală, trebuie să o înceapă, să o desfășoare și să o termine același medic. De aceea se numește medic curant, pentru că răspunde de siguranța și tratamentul pacientului pe parcursul internării, respectiv al intervenției chirurgicale.

Deci, sub nici o formă nu agreez astfel de comportamente, nu sunt de acord cu acei medici care nu desfășoară tot actul chirurgical și sunt convins că organele abilitate vor stabili dacă există sau nu vinovăție în această problemă, în decesul acestui pacient”.

Șeful de la Chirurgie Vasculară consideră că n-are nici o vină

La rândul său, contactat de ziarul nostru, medicul Mihai Ionac a declarat:

”Este total neadevărat. Domnul manager este iresponsabil! Pacientul a fost internat de urgență într-o zi de vineri și evaluat deoarece prezenta multe alte probleme. Bărbatul avea dureri cumplite la picior, celălalt membru fiindu-i amputat. A fost văzut în gardă de doamna doctor Ștefana Deznan, medic specialist în chirurgie vasculară, cu autorizație de liberă practică, care are contract pentru prestarea de gărzi la Spitalul Județean, ca și mulți alți medici.

Operația a avut loc în lunea imediat următoare, doamna doctor Deznan, care era de gardă, participând alături de mine la intervenție. Deci, pacientul a fost operat de o echipă medicală. Ulterior, bărbatul a făcut o infecție gravă, iar, în astfel de cazuri, o atitudine responsabilă și profesionistă ar presupune efecuarea unei analize a cauzelor infecției, care, după părerea mea, pot fi ori o posibilă contaminare în timpul operației – ceea ce se poate întâmpla oriunde în lume -, ori poate fi vorba de o contaminare endogenă, adică din interiorul organismului.

Analizele au arătat că germenele aparținea pacientului. În cazul acestei infecții, noi am făcut operații de curățire, dar suturile vasculare au cedat. Noi am vrut să îl ajutăm pe pacient care avea dureri mari și care își pierduse anterior celălalt picior. Nu am ce să-mi reproșez din punct de vedere medical”.