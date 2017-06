Un mecanic auto răstoarnă prejudecățile în zootehnie. După ce a lăsat un salariu de 4.000 de lei pe lună pentru a crește oi, a renunțat la mioare pentru capre. Cât câştigă acum

Oile au, pretutindeni în țară – iar Banatul nu face excepție -, mult mai mulți „fani” decât caprele. În Timiş, spre exemplu, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură achită subvenţii pentru 1.950 de crescători de oi, cu un efectiv care totalizează 684.000 de animale.

Pentru capre, însă, în întreg judeţul există doar 260 de fermieri beneficiari de subvenţii, numărul total al animalelor fiind de numai 17.100. O vorbă veche a bănăţenilor spune despre capră că ar fi animalul săracului. Nu e nici în zilele noastre, iată, prea la modă să creşti capre pe aceste meleaguri.

Citeşte şi: O timişeancă de 19 ani munceşte pe brânci şi are deja propria exploataţie zootehnică

Există, însă, o diferenţă atât de mare în ceea ce priveşte randamentul economic al ovinelor, respectiv al caprinelor? În ciuda opiniei generale, există şi oameni care spun cu toată convingerea că e mult mai rentabil să creşti capre decât oi.

Mecanică auto şi fier vechi

În comuna Giulvăz, un singur om exploatează caprine la nivel de afacere. Cristian Isac este de meserie, de fapt, mecanic auto. A fost salariat la viaţa lui, iar în momentul în care s-a hotărât s-o cârmească spre agricultură nu câştiga deloc rău, ca angajat al unei societăţi din Timişoara care colecta şi valorifica fier vechi.

„Am lăsat un salariu de 4.000 de lei pe lună…”

„Am lăsat un salariu de 4.000 de lei pe lună la vremea respectivă. Mi-a venit ideea să mă apuc de agricultură când îi ajutam pe nişte ciobani de aici, din Giulvăz, la transportul de nutreţ pentru oi. Am început să cumpăr oi, să văd cum este, şi mi-am mărit în mod constant efectivul. Am ajuns la circa 300. Apoi, am luat câteva capre. Am observat că sunt rentabile şi le-am înmulţit. După un timp, mi-am dat seama că e mult mai bine să cresc capre decât oi. Aşa că mi-am vândut oile”, ne relatează fermierul.

„Dau mai mult lapte şi nu sunt pretenţioase”

S-a apucat foarte serios de creşterea caprinelor în urmă cu peste cinci ani. „Dau mai mult lapte decât oile şi nu sunt atât de pretenţioase. Oile trebuie să le plimbi şi cer în multe alte privinţe mult mai multă muncă. În momentul ăsta, vând laptele cu 1,60 de lei litrul. Am achiziţionat un tanc de răcire şi toate utilajele de care am nevoie.

Păşunea o am în concesiune, de la primărie, şi am şi pământ pe care produc tot nutreţul necesar, ba chiar mai şi vând. Casa asta dărăpănată de aici (ne arată un imobil într-o stare foarte proastă) am cumpărat-o şi o s-o demolez, iar în locul ei o să fac o brânzărie. Am observat că merge bine şi brânza de capră”, ne mărturiseşte Cristian Isac.

3.000 de euro pe lună

Întreaga sa familie este implicată în munca la fermă, care le aduce un câştig curat de aproximativ 3.000 de euro pe lună. Este vorba despre o medie lunară, nu doar de lunile în care caprele sunt productive, adică de la mijlocul toamnei până în primăvară.

Iezi vânduţi pe internet

Ne spune că şi iezii se vând mai bine decât mieii, şi îi valorifică atât prin cunoştinţe, cât şi cu ajutorul internetului. De asemenea, susţine că a avut mare grijă când şi-a înmulţit animalele, achiziţionând doar ţapi din rase valoroase.

„100 de capre fac cât 300 de oi”

“100 de capre fac cât 300 de oi, asta e concluzia mea”, conchide Cristian Isac, mecanicul auto devenit fermier. Omul este, pur şi simplu, pe deplin mulţumit de felul în care îi merge afacerea cu caprele, având circa 200 în momentul de faţă. Are chiar planuri de dezvoltare. Cu alte cuvinte, a dat lovitura cu „animalul săracului”.