Un colecţionar de cactuşi aşteaptă de 36 de ani ca o plantă să înflorească

O pasiune adevărată necesită răbdare, înţelegere şi, uneori, timp. Iar dacă eşti îndrăgostit de florile de cactus, aşteptarea e lungă.

O ştie din experienţă un bihorean care aşteaptă de 36 de ani ca o astfel de plantă să înflorească.

Omul cultivă cactuşi din plăcere şi are o colecţie impresionantă, printre cele mai mari din ţară, care are acum peste 3.000 de exemplare.

Laszlo Toth şi este din Oradea. Are 65 de ani, dar pasiunea sa vine din copilărie. De la vârsta de 6 ani, când a văzut primul cactus, a început să strângă exemplare. Aşa se face că are acum în colecţie plante de zeci de ani.

Laszlo Toth: Ario Carpus sunt o specie foarte rara din familia cactusilor. Nu prea aduc pui, foarte greu se reproduc si numai cele care au inflorit si au fost polenizate fac samanta. La mine sunt de peste 20 de ani.

Deşi despre cactuşi se spune că sunt rezistenţi în orice condiţii, bihoreanul spune că răbdarea și atenția sunt importante în îngrijirea unei astfel de plante.

Laszlo Toth: Solul pentru plante suculente si cactusi nu trebuie sa fie numai pământ, de flori trebuie sa punem nisip si ceva pietris; cand s-a amestecat bine, atunci se pune in ghiveci, dar intotdeauna pe fundul ghiveciului trebuie sa punem pietris.

Este ştiut că florile de cactus sunt printre cele mai frumoase din lume. Dar pentru a se bucura de ele, aşteptarea e lungă.

Laszlo Toth: Scaunul soacrei e o planta matura de peste 36 de ani. Acum astept prima inflorire. Poate infloreste anul acesta sau la anul, e o planta foarte batrana si valoroasa.

Pasiunea l-a ajutat sa adune peste 3.000 de exemplare din 100 de specii. Cu sacrificii.

Ileana Toth, soție: La inceput a fost greu ca am locuit intr un apartament cu 2 cam mici si un balcon, dar am ajuns ca a fost musai sa iesim de acolo ca nu au mai incaput in balcon.

Omul participa la târguri, atât în vestul țării cât și în Ungaria. Acolo vinde câteva exemplare făcute din semințele plantelor pe care le deține. Preţul unei plante ajunse la maturitate poate ajunge şi la 500 de euro în funcţie de specie şi vârsta ei.

VEZI MAI MULTE AICI