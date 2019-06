Un centru de asistenţă socială a fost înfiinţat doar pe hârtie, dar este condus de un şef în carne şi oase

Înființat pe hârtie în vara anului 2017, ca structură integrată în Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (DASMT), Centrul de suport pentru situații de urgență/de criză nu există fizic nici în ziua de astăzi, la aproape doi ani de la “naștere”!

Pe site-ul DASMT sunt prezentate detalii despre activitatea depusă în centrul respectiv, inclusiv orarul după care funcționează, menționându-se că, pentru serviciile de zi, este deschis de luni până vineri între orele 8 și 16, iar pentru serviciile cu cazare temporară este deschis permanent.

În schimb, secțiunea “Date de contact” este mult mai discretă, apărând doar denumirea străzii – Homorod -, fără număr (!) și fără telefon. Este menționată doar adresa de mail – [email protected] -, un fel de tichie de mărgăritar, în absența celorlalte date de contact… Bine, nici denumirea străzii n-a fost actualizată – se numește acum Nicolae Popescu -, dar astea sunt deja detalii de finețe.

În subordinea soțului

De asemenea, activitatea centrului este prezentată, cu lux de amănunte, inclusiv în raportul primarului pe anul 2017, document din care aflăm și că respectiva entitate “funcționează în subordinea directorului general adjunct cu un număr de 11 posturi, conducerea acestuia fiind asigurată de șef centru Delia Murariu”. Ce nu se precizează este că directorul general adjunct căruia i se subordonează doamna Delia Murariu este chiar soțul acesteia, Marius Murariu, omul de încredere al directorului general Rodica Surducan, care a concurat, la începutul acestui an, de unul singur, pentru funcția de conducere menționată deja.

Despre marele concurs din ianuarie ați aflat deja din articolele “O șefă din primărie, dată de gol că își plantează oamenii de încredere în poziții-cheie” și “Robu susține că vrea o primărie corectă, dar închide ochii la concursurile cu dedicație”, așa că nu intrăm în alte detalii.

Într-o parte – grădini, în cealaltă – buruieni

Să revenim la localizarea pe harta Timișoarei a Centrului de primire în regim de urgență – cealaltă variantă de denumire vehiculată în documentele DASMT – și să precizăm că adresa menționată și la această oră pe site-ul Direcției de asistență socială, strada Homorod (actuală Nicolae Popescu) din cartierul Ronaț, nu mai este de multă vreme de actualitate, noua locație – tot pe hârtie și asta – fiind strada Locotenent Ovidiu Balea nr. 63, în Mehala, lângă calea ferată, în stânga podului.

La adresa inițială, strada Nicolae Popescu nr. 1 (numărul l-am descoperit răsfoind alte documente), a rămas lipit pe gardul care împrejmuiește grădinile locuitorilor din zonă anunțul-somație al DASMT, prin care cetățenii cu pricina erau informați că trebuie să elibereze, până la 8 mai 2018, terenul de eventualele bunuri/echipamente/utilaje, în vederea demarării lucrărilor de “amplasare module locuit (containere)” și “împrejmuire teren”. Până la urmă, oamenii din zonă au răsuflat ușurați, fiindcă planurile primăriei s-au schimbat…

La adresa indicată pe site-ul DASMT, ca fiind cea a Centrului de suport pentru situații de urgență/de criză, nu se află nici un container, ci doar niște bidoane și culturile oamenilor

De asemenea, și la această oră, la noua adresă – str. Lt. Ovidiu Balea nr. 63 – este teren viran, nu s-a montat nici un container, în care să poată fi primiți beneficiarii Centrului de suport pentru situații de urgență/de criză, așa cum apar ei prezentați pe site-ul instituției: familii aflate în situații de urgență/de criză, familii cu copii aflate în situații de urgență/de criză, persoane care urmează a se externa din spital și nu au susținere familială, tineri proveniți din sistemul de protecție al copilului, persoane evacuate sau supuse riscului de evacuare, persoane aflate în situație de criză/de urgență în urma unor calamități naturale, persoane lipsite din varii motive de adăpost, victime ale violenței în familie, alte persoane aflate în situații de urgență/de criză.

O familie de șefi

Și, totuși, așa cum ați văzut, pe hârtie, acest centru funcționează, are activitate, are angajați și are și șef. Doamna Delia Murariu a susținut, în octombrie 2017, concursul pentru postul de șef al acestui centru, fiind încadrată în urma promovării concursului pe respectiva funcție de conducere. După aproximativ un an, în toamna lui 2018, doamna Murariu a preluat șefia Centrului pentru persoane fără adăpost, care funcționează în cadrul Complexului de servicii “Sfântul Francisc”, de pe Strada Telegrafului nr. 8.

Colegii Marius și Delia Murariu

Conform informațiilor pe care le avem din interiorul instituției, rocada s-a făcut în familie, în condițiile în care, exact în aceeași perioadă, fostul șef al centrului, Marius Murariu, soțul înlocuitoarei sale, fusese numit director general adjunct interimar de către protectoarea sa, Rodica Surducan.

“La serviciu nu suntem soț – soție”

Plecând de la aceste date, ne-am pus o întrebare firească: cum a putut doamna Murariu ca, timp de un an – octombrie 2017 – septembrie 2018 -, să fie șefă a unui centru inexistent și, implicit, să încaseze salariul aferent funcției de conducere?

Ca să nu rămână o întrebare retorică, am contactat persoana în cauză, rugând-o să ne lămurească. Previzibil, Delia Murariu n-a dorit să dezvolte subiectul, îndrumându-ne către competenta conducere a instituției. Totuși, câteva răspunsuri lapidare tot am reușit să obținem de la doamna Murariu:

“- În toamna lui 2017 ați promovat concursul pentru funcția de șef al centrului de suport pentru situații de urgență, iar în toamna anului trecut ați preluat funcția soțului dumneavoastră, care a fost numit director general adjunct interimar…

– Nu am preluat nici o funcție, doar niște atribuții și nu ale soțului, ci ale colegului, pentru că la serviciu nu suntem soț – soție. Dar mi se pare că aceste informații trebuie să le solicitați în scris. Nu știu dacă eu sunt abilitată să vă răspund.

– Totuși, cum ați putut ca, timp de un an, să fiți șefă peste un centru care nu există nici la ora actuală?

– (tăcere câteva secunde)… Vă rog frumos, adresați-vă în scris! Există acel… a coordonat activitatea adăpostului de pe Strada Învățătorului, am avut alte activități…

– Mi-ați spus că, la serviciu, nu sunteți soț-soție cu domnul Murariu, ci doar colegi. Atunci cum se explică faptul că declarațiile de avere din 2018 ale dumneavoastră și ale colegului Marius Murariu sunt scrise de aceeași persoană, ori de dumneavoastră, ori de dumnealui?

– Poate că ne seamănă scrisul…”.

Corespondență cu DASMT

Am râs, am salutat și am închis telefonul, trecând la tastatura calculatorului pentru a ne adresa în scris, așa cum am fost sfătuiți, conducerii Direcției de asistență socială. Întrebarea noastră a sunat cam așa: “Având în vedere că, și la această oră, Centrul de suport pentru situații de urgență/de criză există doar pe hârtie, cum justifică DASMT plata salariului de șef centru pentru doamna Delia Murariu în perioada octombrie 2017 – septembrie 2018, adică până la momentul în care doamna în cauză a preluat conducerea Centrului pentru persoane fără adăpost din cadrul Complexului de servicii <<Sfântul Francisc>>?”.

Spre deosebire de precedenta corespondență cu DASMT, când doamna Surducan și subordonații săi au avut nevoie de fix 30 de zile pentru un pseudo-răspuns de câteva fraze, de această dată, lămuririle au venit după cinci zile: “Doamna Murariu Delia a fost încadrată pe funcția de șef al Centrului de suport pentru situații de urgență/de criză.

Anual, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara are sarcina deschiderii Adăpostului de Urgență pe timp de iarnă. Începând cu luna noiembrie 2017, doamna Murariu Delia a fost implicată în calitate de șef centru în derularea procedurii de pregătire și desfășurare a activităților Adăpostului de Urgență pe timp de iarnă.

Menționăm faptul că Adăpostul a funcționat începând cu luna decembrie și până în luna martie pe locația Str. Învățătorului nr. 2, realizând activități specifice complexe (igienizare, deparatizare, servicii medicale, servicii de asistență socială, servicii de asistență psihologică, etc.) pentru un număr de 2.448 cazuri. Ulterior, din luna martie 2018, doamna Murariu Delia și-a desfășurat activitatea, conform Notei interne nr. 2/17.10.2017, în calitatea de șef centru, pe componenta urgență/criză rezidențială, de triaj și în activitatea stradală, în cadrul Complexului de servicii <<Sf. Francisc>>, de pe Str. Telegrafului nr. 8”.

“Colega” Delia se calcă pe picioare cu “colegul” Marius

Bun, ăsta e răspunsul DASMT, haideți să vedem dacă doamna Surducan a reușit sau nu să salveze aparențele…

În primul rând, așa cum se precizează chiar în adresa de răspuns, Adăpostul de Urgență de pe Strada Învățătorului este deschis, în fiecare an, pe perioada iernii, activitatea respectivă figurând printre sarcinile angajaților Complexului de servicii “Sfântul Francisc”, în structura căruia se regăsește și Centrul pentru persoane fără adăpost.

Tot ce-i posibil ca noii angajați ai Centrului de suport pentru situații de urgență/de criză – chiar dacă acesta nu există încă din punct de vedere fizic – să fi fost cooptați în rândul personalului care deservește Adăpostul de Urgență pe timp de iarnă, dar asta nu înseamnă că, la ora respectivă, era nevoie de doi șefi care să coordoneze aceeași activitate.

Adică șeful de la acea dată al Centrului pentru Persoane fără Adăpost din cadrul Complexului de servicii “Sfântul Francisc”, Marius Murariu, cel care se ocupa de Adăpostul de Urgență și până la înființarea pe hârtie a Centrului de suport pentru situații de urgență/de criză, nu avea de ce să fie dublat în funcția de conducere de soția sa, Delia Murariu. Nu erau necesari doi șefi de centru pentru ca Adăpostul de Urgență pe timp de iarnă să funcționeze la fel ca până atunci.

Datele de contact ale centrului unde este șefă doamna Murariu: stradă fără număr, nici un număr de telefon, dar cu adresă de mail

În plus, funcția de șef al Centrului de suport pentru situații de criză/de urgență pentru care Delia Murariu a început să încaseze salariu începând din luna octombrie 2017 nu presupune doar coordonarea activității la Adăpostul de Urgență pe timp de iarnă, adică ajutorarea oamenilor străzii, paleta beneficiarilor centrului care există doar pe hârtie fiind una mult mai largă, așa cum am arătat mai sus.

Inflația de șefi, cheia succesului la Direcția de asistență socială?

În al doilea rând, suntem informați că, după închiderea Adăpostului de Urgență pe timp de iarnă, începând din luna martie 2018, doamna Delia Murariu și-a desfășurat activitatea în calitatea de șef centru, pe componenta urgență/criză rezidențială, de triaj și în activitatea stradală, în cadrul Complexului de servicii “Sf. Francisc”. OK, doar că, potrivit informațiilor noastre, funcția de conducere a respectivului Complex de servicii – care include două structuri, Centrul pentru persoane fără adăpost și Cantina socială – era deținută la acea oră de soțul doamnei cu pricina, Marius Murariu.

Așa cum am arătat mai sus, acesta a eliberat fotoliul de șef centru abia în septembrie 2018, când a fost numit director general adjunct interimar de către Rodica Surducan. Ca atare, atât în perioada octombrie 2017 – martie 2018, cât și în perioada martie – septembrie 2018, doamna Delia Murariu n-a făcut altceva decât să-și dubleze soțul – sau, mă rog, colegul, cum îl numește dumneaei – în funcția de conducere. Și să ridice salariul aferent. Dar poate că suntem noi cârcotași și, poate că, la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, numărul șefilor este direct proporțional cu succesele instituției, caz în care inflația funcțiilor de conducere trebuie aplaudată… Sau poate că nu.