Un american stabilit în Banat susţine că România este ţara tuturor posibilităţilor

Un american, umblat prin întreaga lume, a decis să se stabilească în Timiş, considerând România ţara tuturor posibilităţilor, titulatură acordată de întreaga planetă Statelor Unite ale Americii.

„De patru ani şi jumătate locuiesc la Giulvăz şi pot spune că am făcut o alegere înţeleaptă. Nu regret nimic”, susţine James Stewart, un bărbat de 55 de ani, crescut la Chicago, vorbitor de engleză, pe care sătenii îl numesc „Americanul”. Bărbatul şi-a petrecut tinereţea ca soldat şi susţine că a văzut „toată lumea”.

„Am lucrat în armata terestră de la 19 la 39 de ani, pentru asigurarea securităţii bazelor militare din Orientul Mijlociu, dar şi la serviciile de antidrog şi antiterorism din Europa.

După ce mi-am cunoscut, în Germania – unde trăiam de când m-am retras din armată şi aveam şi cetăţenie -, viitoarea soţie, româncă, am venit să văd România şi am decis să ne stabilim aici. Ceea ce îmi oferă această ţară nu am găsit nicăieri”, spune „Americanul”.

Primele sarmale şi le-a făcut singur

Primul lucru pe care l-a făcut la Giulvăz au fost sarmalele, pe care nu le gustase încă, dar auzise că sunt un fel de mâncare delicios.

„A fost primul contact cu ceea ce înseamnă să trăieşti în România şi mi-a plăcut nespus. Eu am fost crescut cu hamburgher şi steak, însă încet-încet, în meniul de bucătar am introdus ciorbele, salata de boeuf şi cea de vinete şi alte bunătăţi specifice, printre care şi prăjiturile”, povesteşte James Stewart.

Pasul doi, renovarea casei cu propriile lui mâini

Cea de-a doua bucurie pe care şi-a făcut-o „Americanul” la Giulvăz, după primul contact cu bucătăria românească, a fost munca în gospodărie.



„Mi-am luat aici o casă şi am început s-o renovez singur, cu puţin ajutor de la vecini. Încă n-am terminat tot ce mi-am propus să fac, dar nu mă grăbesc, căci această muncă – să construiesc şi să decorez cu propriile mâini – îmi face o deosebită plăcere”, spune James Stewart.

Limbajul semnelor

După aproape un cincinal pe tărâmurile bănăţene, „Americanul” a ajuns să ne înţeleagă graiul, iar oamenii din sat îi intuiesc răspunsurile. „Încă mai sunt cazuri în care folosim limbajul semnelor. Dar e ok, sunt cei mai prietenoşi oameni pe care i-am întâlnit vreodată”, mărturiseş te James Stewart.

Cântatul cocoşilor, acoperit cu un suflu la saxofon

Compatriot al lui Bill Clinton, „Americanul” deţine şi el un saxofon pe care nu ezită să-l folosească la Giulvăz atunci când încearcă să acopere sunetul supărător al cocoşilor la primele ore ale zilei.

În plus, folclorul bănăţean nu este tocmai pe gustul său, astfel că i-a familiarizat pe localnici şi cu alte genuri muzicale. „Am studiat saxofonul timp de nouă ani, la şcoală şi am activat atât în formaţia de jazz, cât şi în orchestră.

Chiar şi în Germania am avut un band. La Giulvăz cânt rock, muzică clasică, folk, pop şi piese din muzicaluri”, spune James Stewart.

Drumurile proaste nu îl demoralizează

„În România drumurile sunt proaste deşi sunt reparate des, însă

treaba nu este bine făcută. Pe lângă faptul că îmi strică maşina, mai e şi periculos”, consideră „Americanul”, care renunţă astfel la una dintre plăcerile sale, shoppingul, alegând să se aprovizioneze la magazinul din sat.

„Nu e vorba ce ai, ci de cum te simţi”

Pentru „Americanul” din Giulvăz, România reprezintă ţara tuturor

posibilităţilor. „Aici e mai bine ca acasă, în America. E linişte şi nu

ai nici un stres.

În ţara natală, mergi la serviciu, apoi o pauză de cafea şi iar muncă. La sfârşitul programului ieşi la o pizza sau la un local, apoi te odihneşti pentru a doua zi. Iar mâine, e la fel, aceeaşi rutină.

La Giulvăz, am posibilitatea să îmi renovez casa, să fac plajă în curte, să ies cu oamenii din sat la o bere, să cresc câini şi pisici, să mă simt liber…

Poate lipsesc alte lucruri, dar nu e vorba de ce ai, ci de cum te simţi. Cred că mai importante sunt lucrurile care te fac să te simţi bine”, spune James Steward