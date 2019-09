ULUITOR! Ce a declarat pacientul operat de medicul timişorean acuzat de luare de mită

Șeful secției de chirurgie cardiacă, profesorul Marinică Gașpar, a fost citat, vineri, ca martor la Tribunalul Timiș, în procesul în care chirurgul Caius Glad Streian (foto) este judecat pentru luare de mită.

”Îl cunosc de când era student. Apoi, în 1983, a venit la noi, la institut. Este direct, principial, bun profesionist. Pe pacient am decis, după o consultare cu alți colegi, că poate fi operat într-o zi de marți, pentru că era stabilizat, în loc de miercuri, când ar fi fost ziua de operație a medicului Streian. Nu a fost doar decizia medicului curant, ci am luat-o de comun acord”, a declarat profesorul Marinică Gașpar.

Tot o opinie bună despre medicul acuzat de luare de mită a avut-o și șeful Secției de Terapie Intensivă din cadrul institutului, profesorul Petru Deutsch:

”Ne cunoaștem de vreo 25 de ani cred. Doctorul Streian este cel pe care-l putem contacta oricând, chiar și noaptea fără să îl deranjăm, pentru o opinie medicală. Se interesează foarte mult de pacienți și ajută în permanență, chiar dacă nu sunt cazurile lui”.

Dacă mărturiile favorabile ale medicilor din institut despre activitatea profesională a medicului Streian erau oarecum previzibile, colegi fiind, nu același lucru s-a întâmplat însă cu declarația pacientului operat de medicul acuzat de luare de mită.

Citat ca martor în proces, fostul pacient a făcut declarații tulburătoare: ”Am fost ca mort. Am fost adus de la Deva și nu știam nimic de mine. Am stat săptămâni întregi acolo și nu am vrut să mă operez, ca mi-a fost frică și nu am avut nici bani. Îmi amintesc numai că am ajuns la operație și am văzut mulți medici lângă mine. Eram la Timișoara, dar nu cunosc ce s-a întâmplat. Știu că mi-a spus nevasta că a fost scandal mare dar nu mi-a spus ce, că n-a vrut să mă supere, că și așa mă simt rău”.

Fostul pacient nu și-a amintit nici cine este medicul care l-a operat, după ce președinta completului de judecată l-a întrebat dacă îl recunoaște pe medicul Streian, aflat în sală. Doctorul s-a ridicat în picioare, iar fostul pacient, după ce s-a uitat câteva secunde mirat la el, a împreunat mâinile și a afirmat:

”Nu știu cine e, dar îi doresc multă sănătate. Dumnezeu să-ți dea sănătate!”, reușind, astfel, să uimească asistența, având în vedere faptul că însăși soția acestuia a fost cea care l-a denunțat pe medic pentru luare de mită, în noiembrie anul trecut.