Trupa timişoreană The Skywalkers a lansat videoclipul piesei Summerfun

În ton cu energia și atmosfera verii, adolescenții din trupa The Skywalkers au lansat zilele acestea videoclipul piesei Summerfun, piesă de pe albumul lor de debut – The way I feel.

Piesa începe surprinzător, cu un duet percuție-chitară bas și continuă cu aceeași energie și bucurie tinerească, ducându-ne cu gândul la cele mai frumoase momente pe care le putem trăi vara.

Trupa s-a format în 2015, la Timișoara, și îi are în componență pe Thea Marconi (voce și chitară), Raluca Mandae (chitară bas), Raul Iuga (chitară) și Matei Marconi (tobe).

Până acum, The Skywalkers au mai lansat Back in Time, Butterfly și No Rules, de pe același album.

Thea: ”Summerfun este o piesă care îmi place foarte mult, am scris-o pe malul mării și sper să aducă atmosfera de vacanță și de relaxare în sufletul fiecărei persoane care o ascultă. Pentru că albumul nostru a apărut în luna noiembrie 2018, am așteptat zile mai calde pentru această lansare. Este o piesă pe care o simți și o trăiești cel mai bine în acest anotimp. Videoclipul am vrut să fie unul simplu, realist, nepretențios și mi-a dat ocazia să experimentez producția video”.

A fost un an în care tinerii artiști au îmbinat timpul alocat muzicii cu pregătirea pentru examene. În această vară, doi componenți ai formației au susținut examene de admitere, pe care le-au promovat cu note peste 9. După o vacanță binemeritată, se vor reuni și vor programa următoarele sesiuni de înregistrare în studio. Promit să ne surprindă în continuare.

Thea: ”Vrem să le mulțumim tuturor celor care vin la concertele noastre, care ne ascultă muzica și sunt alături de noi pe acest drum. E important pentru un artist să simtă că muzica pe care o face are ecou în sufltele oamenilor. Avem 3-4 piese noi pe care le vom scoate în cel mai scurt timp”.