Trupa Abba va lansa o melodie în toamnă

Legendara trupă ABBA va lansa o nouă melodie, în toamna acestui an. Anunţul a fost făcut de Bjorn, unul dintre membrii formaţiei. Fanii, însă, sunt din ce în ce mai nerăbdători.

Trupa, care s-a despărţit în urmă cu 37 de ani, a mai amânat lansarea a două cântece care urmau să apară în luna decembrie. Anul trecut, formaţia a dezvăluit că una dintre cele două melodii va fi numită

„I Still Have Faith in You” – Încă am încredere în tine.

Trupa a pregătit şi un turneu cu avatarurile lor digitale din perioada de glorie, conform observator.tv.