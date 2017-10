Trișorii din Primăria Timișoara „revoluționează” sistemul de sănătate

Nicolae Robu alias „fanaticul muncii” și Rodica Aurelian, cunoscută drept „funcționara cu apartament în Tenerife”, susțin sus și tare că medicii români pot profesa, cu deplină autonomie, fără să aibă rezidențiatul, drept pentru care n-au nici o emoție să-i angajeze

Cazul rezidentului la radiologie care se face că practică medicina de familie în cabinetul Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara, Abdul Kareem Abid Atya, pe care l-am developat în articolul “Angajat ilegal, în martie 2016, de primărie, un doctor fără drept de practică profesează în inima medicinei timișorene!” (ediția din 12 mai 2017 a “Renașterii bănățene”), nu este unul singular.

Încăput, încă de la înființare și într-un mod obscur (organigrama existentă doar pe hârtie îl prezintă pe viceprimarul Dan Diaconu ca decident, aspect infirmat de trista realitate), pe mâinile unei funcționare ajunsă ea însăși ilegal în postul pe care îl ocupă și în prezent – vorbim, evident, despre șefa Serviciului de Resurse Umane al Primăriei Municipiului Timișoara (PMT), Rodica Aurelian, cunoscută mai nou ca “funcționara cu apartament în Tenerife” -, Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară a ajuns să fie căpușat de pilele respectivei funcționare.

Rodica Aurelian e stat în stat

La fel ca în instituția-mamă, primăria, și în rețeaua de medicină școlară patronată de această instituție, nu doar că angajările se fac pe sistemul PCR (pile – cunoștințe – relații), dar, în destule cazuri, se fac și prin încălcarea legii. De exemplu, prin încălcarea Ordinului nr. 527/2011 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate, care, la articolul 1, spune că “începând cu promoția 2005, absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, neconfirmați în rezidențiat, denumiți în continuare medici cu competențe limitate, pot practica medicina în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (…) cu competențe stabilite prin prezentele norme metodologice”, iar la articolul 3, precizează:

“Medicii cu competențe limitate își desfășoară activitatea conform fișei postului, sub supravegherea unui medic specialist sau primar, nominalizat de managerul unității sanitare, respectiv de titularul cabinetului individual de medicină de familie”.

Ei bine, marea “specialistă” în resurse umane Rodica Aurelian, licențiată la maturitate a unei universități particulare la care unicul criteriu de admitere e ordinea înscrierii – am numit Universitatea “Ioan Slavici” -, face recrutările după propria ei lege: absolvenți de medicină (dacă sunt licențiați ai unei facultăți private cu atât mai bine…) sunt acceptați fără rezidențiat la celebrele “concursuri” cu bibliografie identică cu cea a îngrijitorilor la Grădina Zoologică și apoi angajați ca medici cu drepturi depline, autonomi și fără nici un medic specialist sau primar ca supraveghetor!

Primarul joacă teatru

Pe scurt: dacă nu ai rezidențiatul, nu poți profesa în sistemul de sănătate românesc decât sub supravegherea unui medic specialist sau primar; în subsidiar, dacă nu ai rezidențiatul în medicină de familie, nu poți profesa în rețeaua de medicină școlară decât sub supravegherea unui medic specialist sau primar de medicină de familie. Punct. Fiindcă un om cu atâta școală câtă pretinde că are Nicolae Robu nu poate să nu înțeleagă aceste noțiuni elementare, este de natura evidenței că primarul joacă teatru atunci când face pe inocentul care merge cu ochii închiși pe mâna “specialistei” Rodica Aurelian. Pur și simplu, nu ai cum să fii atât de slab dotat intelectual – eufemistic vorbind -, încât să nu fii în stare să citești și să asimilezi două paragrafe de lege. Și nu, nu trebuie să fii specialist în drept pentru chestia asta, e suficient să citești singur și să nu mai apelezi la „traducerile” funcționarei cu apartament în Tenerife.

Universitatea particulară din Arad, pepinieră pentru PMT

Spuneam mai sus că situația rezidentului la radiologie Kareem Abdul Abid Atya – care, apropo, nici dacă și-ar lua rezidențiatul nu ar putea profesa într-un cabinet de medicină școlară, fiindcă radiologia nu are nici în clin, nici în mânecă cu medicina de familie – nu este una singulară și vom detalia în cele ce urmează.

Angajată chiar în anul trecerii rețelei de medicină școlară de la spitale la primării, 2009, ca asistentă medicală de către Primăria Timișoara, doamna Alina Florentina Rosocha (fostă Topor) a fost promovată, în toamna lui 2012, pe postul de medic. Dumneaei își luase licența, în vara aceluiași an, la aceeași universitate particulară, “Vasile Goldiș” din Arad, ca și rezidentul arab mai sus menționat… Ca o paranteză, la respectiva instituție de învățământ au descins, în vară, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care instrumentau un dosar de corupție având ca obiect obținerea de diplome de licență în mod fraudulos.

Promovată fără concurs

Chiar dacă Ordinul nr. 698 din 9 septembrie 2001 al Ministerului Sănătății prevede, la articolul 2, că „posturile vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist, chimist, precum și pentru alt personal de specialitate cu studii superioare se ocupă numai prin concurs, potrivit dispozițiilor legale și prezentei metodologii”, Rodica Aurelian are, cum spuneam mai sus, legea ei personală, așa că doamna Rosocha a fost „promovată”, fără concurs, din asistentă medicală, medic. Este ca și cum un grefier, după ce a făcut, în paralel cu jobul, și facultatea de drept, e promovat, peste noapte, în funcția de magistrat. Noroc că Rodica Aurelian nu e șefă de resurse umane prin justiție…

Da, știm, protejata lui Robu susține sus și tare că, din 2009 încoace, doctorii angajați în Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară nu mai sunt medici, ci funcționari publici, că au ieșit de sub jurisdicția Ministerului Sănătății și că au intrat sub tutela Primăriei Timișoara, însă alegațiile doamnei Aurelian pot fi înghițite doar de Nicolae Robu, nu și de opinia publică. Nu de alta, dar e caraghios să susții că medicilor respectivi nu li se mai aplică prevederile legislației din sănătate, în condițiile în care salariile le sunt plătite din bugetul… Ministerului Sănătății!

Nicolae Robu „revoluționează” sistemul de sănătate!

Nu doar că fosta asistentă medicală Alina Rosocha a fost promovată fără concurs pe postul de medic, dar acest lucru s-a întâmplat și fără ca doamna în cauză să aibă rezidențiatul! Vreme de patru ani (din toamna lui 2012 până în toamna anului 2016), dumneaei a profesat ca medic de familie fără să fi susținut examenul pentru gradul de medic specialist în medicina de familie! Exact ca „omologul” său de la cabinetul din incinta UMFT, Abdul Kareem Abid Atya!

În conferința de presă din 7 iulie 2017, în care înfiera cu mânie proletară „abuzurile” auditorilor Camerei de Conturi Timiș, primarul Nicolae Robu susținea sus și tare că toată lumea se află în eroare, în afară, evident, de el și de Rodica Aurelian: „Ne asumăm toată răspunderea, totul e perfect legal! Nu ocupă un post așa cum se spune, e problema pusă greșit, el (Kareem Abdul Abid Atya – n.r.), de fapt, ocupă un post care nu-i de medic de familie, prin urmare nu-i trebuie rezidențiat în specialitatea medicină de familie. El ocupă un post unde n-are nevoie de așa ceva”.

Hai serios?! Dincolo de enormitatea că poți profesa ca medic fără să ai rezidențiatul, rostită clar și răspicat de specialistu’ lu’ pește, și-o fi pus oare dom’ primar următoarea întrebare logică: dacă excluzi medicii specialiști în medicină generală/medicină de familie (așa este înscrisă această specialitate în nomenclatorul Ministerului Sănătății), cam care medici ar putea profesa în cabinetele școlare? Oftalmologii, chirurgii, ORL-iștii, ginecologii, neurologii, radiologii?! Nu mai punem la socoteală că, oricum, cetățeanul arab Kareem Abdul Abid Atya nu avea, la momentul angajării, și nu are nici acum nici un fel de rezidențiat, nici în medicină de familie, nici în altă specialitate.

Deocamdată e în anul 3 de rezidențiat la radiologie, pe care îl face în paralel cu jobul pe care-l are în cabinetul studențesc de la UMFT. Repetăm: și după ce ar obține specializarea de medic radiolog, domnul Abid Atya tot nu ar putea profesa în cabinetele de medicină școlară, ci doar în centrele de imagistică medicală! Toți cei implicați în fenomen – președintele Colegiului Medicilor Timiș, profesorul Fulger Lazăr, reprezentanții UMFT și cei ai DSP Timiș – susțin acest lucru (dovadă că salariul domnului Abid Atya nu mai vine de la Ministerul Sănătății, ci este asigurat acum din bugetul local), doar Robu și Aurelian continuă să trăiască într-o realitate paralelă. „Che Gargara” de la vârful primăriei timișorene vrea să „revoluționeze” sistemul de sănătate din România…

Prezentul e OK, dar cum rămâne cu trecutul?

În ce o privește pe doamna Alina Rosocha, dumneaei a intrat în legalitate abia după patru ani, așa cum reiese din răspunsul pe care ni l-a furnizat președintele Colegiului Medicilor Timiș, Fulger Lazăr: „Referitor la dna. dr. Alina Florentina Topor, căsătorită Rosocha, a fost încadrată la Spitalul Județean de Urgență Arad ca medic rezident. În sesiunea octombrie 2016 a susținut examenul pentru medic specialist și este confirmată de Ministerul Sănătății medic specialist medicină de familie, prin Ordinul M.S. nr. 1623/2016. În data de 10.02.2017 a depus ordinul de confirmare în specialitate și a fost preschimbat certificatul de membru ca medic specialist în medicină de familie și a fost vizat cu asigurare malpraxis”.

Așadar, din februarie 2017, doamna Rosocha este medic de familie cu acte în regulă și poate profesa liniștită. În fine, poate nu chiar atât de liniștită, pentru că trecutul a ajuns-o din urmă…

Pe urmele rezidentei

Pornind de la răspunsul profesorului Fulger Lazăr, am încercat să aflăm cum a putut doamna Rosocha să facă rezidențiatul la Arad în paralel cu jobul pe care îl avea la Timișoara, acolo unde profesa, cu normă întreagă, în cabinetele medicale de la Școala Generală nr. 30 și de la Colegiul Silvic de la Pădurea Verde. Nu de alta, dar legislația din domeniul sănătății e clară:

„În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (…) și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (…), rezidenții pot efectua cumul de funcții numai în condițiile respectării integrale a curriculei și a programului de pregătire stabilit pentru toți rezidenții în cursul dimineții„.

Așadar, dacă doamna Rosocha efectua dimineața rezidențiatul la Arad, cum era posibil ca în același interval orar să se afle și în cabinetele de la Școala Generală nr. 30 și Colegiul Silvic?! Sau invers. Am fost la școlile respective, iar doamnele profesoare Delia Părău (director-adjunct la Colegiul Silvic) și Mihaela Șora (director la Generală 30) ne-au confirmat că, în perioada respectivă, doctorița Alina Rosocha a activat în cabinetele respective.

La taifas cu profesorul Afilon Jompan

Bun, am mers mai departe: am sunat la Spitalul Județean Arad și am aflat că, în perioada ianuarie 2014 – decembrie 2016, doamna doctor Rosocha a fost angajată acolo ca medic rezident, îndrumător fiindu-i profesorul Afilon Jompan. Drept urmare, i-am făcut o vizită domnului profesor Jompan, cadru didactic la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, dar care domiciliază și profesează la Timișoara, în propriul cabinet de medicina familiei din Calea Lipovei.

Profesorul Afilom Jompan ne-a confirmat că, într-adevăr, a fost îndrumătorul medicului rezident Alina Rosocha, care și-a făcut stagiul de medicină de familie (care durează șase luni) la dumnealui în cabinet: „Ea și-a desfășurat activitatea la mine după programul cabinetului. Dincolo trebuia să-și rezolve programul, la cabinetele de medicină școlară”. Cabinetul doctorului Jompan are orar de lucru atât dimineața, cât și după-masa, astfel că, în unele zile din săptămână, programul acestuia se suprapunea cu cel din cabinetele de la Generală 30 și Colegiul Silvic…

Am mai aflat următoarele: „Rezidențiatul pe medicina familiei este de trei ani. Pe specialitatea medicină de familie a fost la mine, la Timișoara, iar la restul specialităților a fost la Arad. Specialitate medicina de familie înseamnă cabinete de medicină de familie, nu spital. Celelalte module din cadrul rezidențiatului pe medicină de familie – de interne, de pediatrie, de oftalmologie, etc – se fac în diferite secții ale spitalului județean din Arad”.

Ceea ce înseamnă că am avut dreptate: doamna Rosocha nu putea fi în același timp în două locuri, și în secțiile spitalului județean din Arad (unde activitatea medicală se desfășoară dimineața), și în cabinetele școlare din Timișoara (în care consultarea elevilor se face tot dimineața).

La Arad, oamenii sunt normali la cap

De la una la alta, am atins cu profesorul Jompan și subiectul pseudo-concursurilor organizate de Rodica Aurelian pentru ocuparea posturilor vacante de medici în rețeaua de medicină școlară, iar doctorul timișorean ne-a spus cum se desfășoară lucrurile la Arad: „Am fost în comisii la Primăria Arad pentru concursuri care se desfășoară pentru medicii școlari. Bibliografia o stabilește Ministerul Sănătății. Noi, cei de la universitate, predăm bibliografia la Resursele Umane de la primărie. Cei de la primărie ne cer să facem o comisie, universitatea este cea care organizează partea științifică a concursului”. Niște habarniști și ăștia de la Arad, nu-i așa? Primarul Timișoarei are specialista lui, alături de care își „asumă toată răspunderea”…

Precizări necesare

După dialogul cu profesorul Jompan, am mai discutat cu alți doi medici de familie, care și-au luat rezidențiatul la Timișoara, în aceeași perioadă cu doamna Rosocha și care ne-au explicat că, pe perioada celor trei ani de rezidențiat, au făcut următoarele stagii: medicină de familie (dimineața și după-masa, în funcție de orarul medicului specialist de medicină de familie în cabinetul căruia erau angajați), interne, neurologie, chirurgie – la Spitalul Județean Timișoara, pediatrie – la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, psihiatrie – la clinica de pe str. I. Văcărescu, infecțioase – la Spitalul „Victor Babeș”, obstetrică-ginecologie – la „Odobescu” (la toate aceste stagii au participat dimineața, în intervalul orar 7-14).

Explicații prin SMS

Cu toate temele făcute, am contactat-o și pe doctorița Alina Rosocha, care nu ne-a răspuns însă la telefon, limitându-se doar la un schimb de SMS-uri. Extragem esența: „Rezidențiatul pe medicina familiei se poate face și după-masă” (tocmai am arătat mai sus că nu se poate decât strict pe stagiul de medicina familiei, nu și pe celelalte module); „Acele stagii se pot face și după-masă, gărzi, ambulator”. Da, medicii rezidenți fac și gărzi, și ambulator, dar nu DOAR gărzi și ambulator!

Plus că, de curiozitate, am intrat pe site-ul Spitalului Județean Arad, fostul angajator al Alinei Rosocha, unde am descoperit „Tabelul nominal cu cabinetele medicale și medicii care furnizează servicii medicale în Ambulatoriul de Specialitate Integrat din Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”, din care am aflat că 99 la sută din totalul medicilor arădeni lucrează în ambulatoriu exclusiv de dimineață, până la orele 15-16, unul singur (un pediatru) având program în ambulatoriu doar de după-masă, în intervalul orar 13-20. Așadar, ce ar fi putut face doctorița rezidentă Alina Rosocha de una singură prin spitalul din Arad între orele 16-23?! Că doar șapte ore reprezintă o normă întreagă, așa cum a fost dumneaei angajată de Spitalul Județean Arad.

Scenariu fantezist

Până la urmă, din replicile doamnei doctor, ar trebui să ne închipuim că programul dânsei în cele cinci zile lucrătoare ale săptămânii era următorul: de la 8 la 15 la cabinetele școlare din Timișoara, apoi fuga în mașină, pentru un drum de circa 45 de minute până la Arad, unde stătea degeaba șapte ore, că nici un medic specialist sau primar nu mai avea activitate la ceas de seară în ambulatoriu, după care se urca din nou în mașină, conducea iar 45 de minute până la Timișoara, unde, în sfârșit, după miezul noții ajungea să pună capul pe pernă. După care, a doua zi, o lua de la capăt… Asta în condițiile în care nu era de gardă, că atunci nu mai apuca să pună deloc capul pe pernă.

Apel patetic

În afara tentativelor stângace și neconvingătoare de a prezenta un scenariu absolut nerealist, doctorița Rosocha nu ne-a oferit nici o explicație cu privire la angajarea sa pe un post de medic de familie fără să aibă luat rezidențiatul. N-am insistat, lucrurile erau clare. În schimb, doamna doctor a fost foarte deranjată că am aflat numărul dumneaei de telefon și a susținut repetat că „legal am dreptul să știu de unde aveți numărul meu de telefon” (?!). Dincolo de grava confuzie a doamnei în cauză cu privire la drepturile sale constituționale, ni se pare înduioșător cum tocmai cei care încalcă legea o invocă, fie și fără motiv, atunci când sunt prinși cu fofârlica…