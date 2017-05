Trei ani de momente memorabile. Vezi povestea din spatele unuia dintre cele mai apreciate festivaluri din Timişoara

Revolution Festival a pornit de la o idee îndrăzneață și din dorința ca Timișoara să aibă un festival în adevăratul sens al cuvântului. În 2015, povestea Revolution părea aproape imposibil de realizat.

Și totuși, s-a putut! Sub umbrela EXIT, orașul de pe Bega a ajuns să aibă un eveniment proaspăt care acum se pregătește să aducă publicului cea de-a treia ediție de festival.

Prima parte a anului 2015 a fost crucială pentru realizarea Revolution Festival. Echipa din spatele celebrului EXIT Festival din Novi Sad (Serbia), oraș înfrățit cu Timișoara, împreună cu Flavius Băican, inițiatorul proiectului Revolution, și autoritățile locale lucrau pentru a pune pe picioare noul eveniment al Timișoarei. După discuții lungi și după ce s-a tatonat terenul, Revolution a demarat într-un timp record: doar trei săptămâni.

Pentru festival s-a ales locația perfectă, Muzeul Satului Bănățean, dar și un nume special care amintește de faptul că Revoluția Română din 1998 a început în Timișoara. Astfel, în iunie 2015, ideea s-a transformat în realitate. Din line-up-ul festivalului au făcut parte nume precum: DJ Fresh, Noisia, Modestep, Sabaton, DJ Marky ft. Stamina, Dubioza Kolektiv și mulți alții.

Încă de la început, festivalul s-a demonstrat a fi unul cu greutate. Revolution a reunit muzică pentru toate gusturile și, pe lângă headlineri cunoscuți în toată lumea, a adus în prim plan și artiști locali, care merită din plin atenția publicului. Colaborarea EXIT – Timișoara nu se încheie aici: în fiecare an câteva trupe din orașul de pe Bega sunt chemate să susțină concerte în cadrul prestigiosului festival.

După succesul de la prima ediție, Revolution a revenit și în 2016. Line-up-ul a fost pe măsură, cu nume precum: Suicidal Tendencie, Skunk Anansie, Juliette Lewis & The Licks sau Black Sun Empire. Festivalul a adus la Muzeul Satului Bănățean și Lunatica. Vorbim despre un oraș cu totul special, o utopie pe care nu vizitatorii nu mai vor să o părăsească. Tot în această zonă a luat naștere și Circo Panico, una dintre cele mai populare atracții Revolution. Aici circul nocturn și concertele electro-swing au pus stăpânire pe festival, totul într-un concept gândit excepțional de creatorii zonei Shangri La, de la celebrul Glastonbury Festival.

Din nou, evenimentul din Timișoara s-a dovedit a fi un real succes, recunoscut la nivel european. Astfel, Revolution a fost nominalizat, în 2016, la Best New Festival și Best Small Festival, în cadrul European Festival Awards și la categoria Best Overseas Festival la UK Awards.

Anul acesta Revolution Festival propune trei zile și trei nopți de distracție non-stop, în perioada 1 – 3 iunie, la Muzeul Satului Bănățean. Pentru acesta s-au pregătit șapte scene, pe care vor urca artiști de talie mondială din toată lumea, cei mai tari DJs ai momentului, dar și trupe noi, care au în față un viitor strălucit. În fiecare zi de eveniment muzica va răsuna până la ora 6 dimineața. Şi pentru această ediţie Lunatica se întoarce, orașul fiind și mai revoluționar ca anul trecut.

De asemenea, vara aceasta, pentru prima oară, Revolution va avea și o zonă de camping, perfectă pentru cei care timp de trei zile vor să evadeze din cotidian și să nu piardă nici o secundă din aventura revoluționară. Până acum, din line-up fac parte: Rudimental, Eluveitie, LTJ Bukem, GBH, Delta Heavy, Dubioza Kolektiv, Dubfire, Infected Rain, Bleed Some Dry, Last Hope, Lee Burridge, Mahony, Premiesku, Priku, Dobrikan, Alternosfera, Șuie Paparude, BAB, All Friends Band, Gojira & Planet H, Angerseed, Archeonic, Consecration, Dead Joker, Exploding Head Syndrome, Fantazia, First Flame, Goath, Godsleep, Koneskin, Monokrom, Nest of Plagues, Quasarborn, Tenebres, The Different Class, The Father of Serpents și Void Inn, Barac și Gescu.

Biletele la festival costă 99 de lei și se pot cumpăra online de pe www.eventim.ro sau de pe www.myticket.ro. Înainte de festival, s-a pregătit și un warm-up party la care e așteptată toată lumea.

Evenimentul are loc joi, 18 mai, de la ora 21, La Căpițe. Aici atmosfera va fi întreținută de Desert Mountain Tribe și S-T-Phan. Biletele costă 15 lei, iar primele 100 de persoane care vin la eveniment și prezintă abonamentul de festival au intrarea gratuită.