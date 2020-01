Tranzacție de opt miliarde de dolari! Compania are afaceri și în Timişoara

Compania olandeză pentru comenzi online de mâncare Takeaway.com, care are afaceri şi în Timişoara, şi-a asigurat preluarea firmei britanice Just Eat, cu o ofertă de 6,2 miliarde de lire sterline (8 miliarde dolari), sub formă de acţiuni, prin care va crea una dintre cele mai mari companii de livrare a mâncării la nivel mondial, transmite Reuters.

Takeaway a anunţat că 80,4% din acţionarii Just Eat au acceptat oferta sa în acţiuni, depăşind pragul de 50% necesar pentru a face o ofertă necondiţionată.

”Sunt încântat”, a afirmat directorul general şi fondatorul Takeaway, Jitse Groen, informează news.ro.

“Just Eat Takeaway.com este o combinaţie de vis şi abia aştept să conduc compania în anii următori”, a mai spus Groen.

Oferta Takeaway a fost de 906 pence pe acţiune, la închiderea de vineri, peste oferta de 800 de pence în numerar făcută de compania de investiţii în sectorul tehnologiei Prosus.

Compania formată prin fuziune, care va fi condusă de directorul general al Takeaway, Jitse Groen, va avea sediul central la Amsterdam şi va fi listată la Londra, cu 23 de filiale, majoritatea în Europa, dar şi în Canada, Australia şi America Latină.

Takeaway a arătat că noua companie va gestiona comenzi mai mari decât al unor companii concurente cum ar fi GrubHub, Delivery Hero şi Uber Eats, pe o piaţă unde compania chineză Meituan este cea mai mare în funcţie de volum.

Victoria Takeaway va începe sarcina dificilă de integrare a Just Eat.

Takeaway a arătat că noua companie va realiza economii de costuri în valoare de circa 20 de milioane de euro, prin centralizarea comenzilor pe platforma sa, unificarea brandurilor şi îmbunătăţirea sistemului de achiziţii.

În cadrul planurilor de fuziune, Takeaway a anunţat că va vinde probabil participaţia de 33% la iFood, cel mai mare site de comenzi pentru mâncare din America Latină, inclusiv cea mai solidă filiala a sa din Brazilia, conform stiripesurse.ro.

Foto: startupcafe.co