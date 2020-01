Transportul în comun, o ecuație fără soluții la Timişoara

În urmă cu două săptămâni, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, scria, pe cea mai populară rețea de socializare, că transportul public este o prioritate pentru administrația locală.

Trecând peste șocul produs la citirea unei asemenea afirmații nefondate (călătorii timișoreni simt în fiecare zi, pe propria piele, ce înseamnă transportul în comun), am constatat că, de fapt, edilul-șef se referea la achiziționarea unor tramvaie.

Pentru el, prioritatea la care făcea referire nu privește problema stringentă a transportului în comun, respectiv cea a timpilor exagerați de mari de așteptare.

Ca o paranteză, deși nu ne aflăm în perioada concediilor sau a vacanțelor, mașinile RATT circulă în regim de avarie. La orele de vârf.

De exemplu, pe ruta autobuzului 40, ce leagă Calea Lipovei de zona centrală, dimineața, când oamenii se grăbesc să ajungă la serviciu și elevii, la școală, RATT își permite să trimită doar două mașini într-un interval de 45 de minute!

După-amiaza, tot la orele de vârf, când timișorenii se întorc la casele lor, pe linia troleibuzului 17, se lovesc de aceeași problemă: tot 45-50 de minute au de așteptat în stații.

Revenind însă la ”prioritatea” edilului-șef al Timișoarei, vă informăm că achiziția cu care se mândrea reprezintă, de fapt, doar trei (!) tramvaie puse în circulație în momentul de față. Nicolae Robu o sucește însă și se exprimă într-un asemenea mod că l-ar face invidios și pe fostul secretar al primăriei, Ioan Cojocari (ieșit, recent, al pensie), cunoscut pentru modul în care reușea să-i… zăpăcească pe toți cu explicațiile sale:

”Alte patru frumoase și confortabile tramvaie Armonia au sosit la RATT! Unul dintre ele, deja este introdus în uz, alături de cele două cu care deja ne-am obișnuit! Așa cum am făcut cunoscut, nu mai puțin de 14 tramvaie fac obiectul primelor două loturi trimise la înnoit ! Șase dintre ele sunt gata, două circulă din vara lui 2015, al treilea din această săptămână, iar celelalte trei vor intra și ele în uz rând pe rând, începând de săptămâna viitoare! Restul de 8 vor fi și ele livrate în lunile următoare, iar apoi lor li se vor alătura alte 16”, scria edilul.

Până la urmă, câte tramvaie noi circulă astăzi? Rezolvând ecuația de mai sus, am dedus că șase. Doar aceasta să fie prioritatea în transportul public? Șase tramvaie, sosite în decurs de un an, care circulă din An în Paști?